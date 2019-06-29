PM intima ex-secretário por causa de postagens no Facebook

Gustavo Debortoli foi subsecretário de Segurança de Paulo Hartung e de Renato Casagrande. Crédito: Reprodução Facebook

O coronel da reserva Gustavo Debortoli, que foi subsecretário de Segurança na primeira gestão do governador Renato Casagrande e na terceira de Paulo Hartung, foi intimado pelo Comando-Geral da Polícia Militar para se explicar sobre publicações que fez no Facebook.

O conteúdo

No artigo, o coronel estabelece um paralelo entre uma revolta popular de São Paulo e a greve da PM no Espírito Santo em fevereiro de 2017. O nome do conflito dado pelo oficial: “Movimento das Panelas Vazias”.

Sem entender

Ouvido pela coluna, Debortoli diz que não entendeu o motivo da sua intimação: “Não emiti opinião de caráter institucional ou que viesse a denegrir a imagem da corporação”.

A portaria

A portaria publicada pela PM, no último dia 6, proíbe os militares de utilizar a imagem corporativa da instituição ou de elementos que a identifiquem ao emitir opiniões nas redes sociais. Em caso de desrespeito, os militares estarão sujeitos a sanções administrativas, penais e civis.

Perdendo força

Com pompa e circunstância, anunciaram que a Força Nacional de Segurança chegaria a Cariacica em 1º de julho. Agora, passou para 28 de agosto. A gosto de Deus.

De @Lula para...

O prefeito Neto Barros (PCdoB), de Baixo Guandu, recebeu ontem uma pequena mensagem de Lula, que está preso na PF em Curitiba. Além do prefeito, o líder petista manda um abraço para integrantes do movimento de moradia e aos pescadores de Colatina.

Lula na parede

Sensibilizado com a mensagem do aliado, Barros prometeu emoldurá-la e afixá-la no seu gabinete na nova sede da prefeitura, a ser inaugurada neste segundo semestre.

Vai pra Cuba!

A propósito, Neto Barros vai em viagem para a terra de Fidel no próximo dia 16. “Durante as eleições falaram tanto para eu ir pra Cuba que resolvi ir mesmo”,

ironiza. “Mas será sem ônus para

o município.”

Padre na bronca

O padre Valdinei Soares, de Montanha, no Norte do Estado, publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais criticando comerciantes da cidade e do distrito de Vinhático porque vão abrir seus estabelecimentos hoje, dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria, feriado no município.

Padre na bronca 2

“Muitos fiéis serão impedidos de expressar sua fé por causa da ganância do dinheiro”, criticou o sacerdote da Diocese de São Mateus.

E a liberdade?

Com todo o respeito, eminente padre: o senhor não sonha em criar uma espécie de Ramadã católico, certo?

Constatação

O MDB do Espírito Santo também tem seu mão-peluda.

Vila Velha fora do ar

Empresário reclama que a Prefeitura de Vila Velha está com o sistema de inclusão de empresa para emissão de nota fiscal fora do ar há pelo menos 30 dias.

O prejuízo

O transtorno é tão grande que esse empresário tem uma loja pronta pra abrir, mas ela permanece fechada porque não consegue emitir nota fiscal.

O custo do desperdício

No Espírito Santo, são tantos gastos com jetons, auxílios, gratificações e outros penduricalhos que esse dinheiro faz falta. Por exemplo, no projeto de restauração e revitalização do Saldanha da Gama, patrimônio histórico que está caindo aos pedaços.

Ficou no passado

Há alguns anos, o torcedor não discutia se a seleção brasileira iria ganhar do Paraguai. A dúvida era de quanto seria a goleada dos craques da amarelinha.

Recordar é sofrer

Por falar nisso, o Brasil, anfitrião da Copa América, vai pegar a Argentina. O perigo: numa semifinal. E no Mineirão. Será?

Enquanto isso, no Japão...

Bolsonaro foi à reunião do G20 (grupo que reúne os 20 países mais ricos do mundo) e defendeu que o Brasil invista em bijuterias de nióbio! É isso mesmo, produção?

Parou de novo

Durou pouco, que pena! Os semáforos da Av. César Hilal (sendo Centro-Praia do Canto) voltaram a ficar sem sincronia, inclusive com o sinal o de acesso à Terceira Ponte.

Alô, papais e mamães!

Vocês deixariam seus filhos pequenos assistir a uma reunião do MDB capixaba?