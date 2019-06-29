PM intima ex-secretário por causa de postagens no Facebook

Gustavo Debortoli foi subsecretário de Segurança de Paulo Hartung e de Renato Casagrande.Crédito: Reprodução Facebook
O coronel da reserva Gustavo Debortoli, que foi subsecretário de Segurança na primeira gestão do governador Renato Casagrande e na terceira de Paulo Hartung, foi intimado pelo Comando-Geral da Polícia Militar para se explicar sobre publicações que fez no Facebook.
O conteúdo
No artigo, o coronel estabelece um paralelo entre uma revolta popular de São Paulo e a greve da PM no Espírito Santo em fevereiro de 2017. O nome do conflito dado pelo oficial: “Movimento das Panelas Vazias”.
Sem entender
Ouvido pela coluna, Debortoli diz que não entendeu o motivo da sua intimação: “Não emiti opinião de caráter institucional ou que viesse a denegrir a imagem da corporação”.
A portaria
A portaria publicada pela PM, no último dia 6, proíbe os militares de utilizar a imagem corporativa da instituição ou de elementos que a identifiquem ao emitir opiniões nas redes sociais. Em caso de desrespeito, os militares estarão sujeitos a sanções administrativas, penais e civis.
Perdendo força
Com pompa e circunstância, anunciaram que a Força Nacional de Segurança chegaria a Cariacica em 1º de julho. Agora, passou para 28 de agosto. A gosto de Deus.
De @Lula para...
O prefeito Neto Barros (PCdoB), de Baixo Guandu, recebeu ontem uma pequena mensagem de Lula, que está preso na PF em Curitiba. Além do prefeito, o líder petista manda um abraço para integrantes do movimento de moradia e aos pescadores de Colatina.
Lula na parede
Sensibilizado com a mensagem do aliado, Barros prometeu emoldurá-la e afixá-la no seu gabinete na nova sede da prefeitura, a ser inaugurada neste segundo semestre.
Vai pra Cuba!
A propósito, Neto Barros vai em viagem para a terra de Fidel no próximo dia 16. “Durante as eleições falaram tanto para eu ir pra Cuba que resolvi ir mesmo”,
ironiza. “Mas será sem ônus para
o município.”
Padre na bronca
O padre Valdinei Soares, de Montanha, no Norte do Estado, publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais criticando comerciantes da cidade e do distrito de Vinhático porque vão abrir seus estabelecimentos hoje, dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria, feriado no município.
Padre na bronca 2
“Muitos fiéis serão impedidos de expressar sua fé por causa da ganância do dinheiro”, criticou o sacerdote da Diocese de São Mateus.
E a liberdade?
Com todo o respeito, eminente padre: o senhor não sonha em criar uma espécie de Ramadã católico, certo?
Constatação
O MDB do Espírito Santo também tem seu mão-peluda.
Vila Velha fora do ar
Empresário reclama que a Prefeitura de Vila Velha está com o sistema de inclusão de empresa para emissão de nota fiscal fora do ar há pelo menos 30 dias.
O prejuízo
O transtorno é tão grande que esse empresário tem uma loja pronta pra abrir, mas ela permanece fechada porque não consegue emitir nota fiscal.
O custo do desperdício
No Espírito Santo, são tantos gastos com jetons, auxílios, gratificações e outros penduricalhos que esse dinheiro faz falta. Por exemplo, no projeto de restauração e revitalização do Saldanha da Gama, patrimônio histórico que está caindo aos pedaços.
Ficou no passado
Há alguns anos, o torcedor não discutia se a seleção brasileira iria ganhar do Paraguai. A dúvida era de quanto seria a goleada dos craques da amarelinha.
Recordar é sofrer
Por falar nisso, o Brasil, anfitrião da Copa América, vai pegar a Argentina. O perigo: numa semifinal. E no Mineirão. Será?
Enquanto isso, no Japão...
Bolsonaro foi à reunião do G20 (grupo que reúne os 20 países mais ricos do mundo) e defendeu que o Brasil invista em bijuterias de nióbio! É isso mesmo, produção?
Parou de novo
Durou pouco, que pena! Os semáforos da Av. César Hilal (sendo Centro-Praia do Canto) voltaram a ficar sem sincronia, inclusive com o sinal o de acesso à Terceira Ponte.
Alô, papais e mamães!
Vocês deixariam seus filhos pequenos assistir a uma reunião do MDB capixaba?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.