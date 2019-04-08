Para vereador de Vitória, é mais difícil ser professor

Roberto Martins (PTB) critica a gestão municipal, o ministro da Educação, o colombiano Vélez Rodrigues (“está perdido”) e se posiciona contra a diminuição do número de cadeiras na Câmara Crédito: Divulgação/CMV

Um dos mais ativos opositores do prefeito Luciano Rezende (PPS), o vereador Roberto Martins (PTB) critica a gestão municipal, o ministro da Educação, o colombiano Vélez Rodrigues (“está perdido”) e se posiciona contra a diminuição do número de cadeiras na Câmara: “A redução facilita o controle do Executivo sobre o Legislativo”.

Por que você é contra a redução no número de vereadores em Vitória?

A redução é ruim porque facilita o controle do Executivo sobre o Legislativo, tende a excluir as minorias do Parlamento, como mulheres, negros, comunidade LGBT e não garante economia, visto que sem oposição os vereadores ficariam mais à vontade para criar privilégios. É bom lembrar da proposta de se criar o 13º salário, que chegou a ser defendida pelo vereador Denninho.

É mais difícil ser professor ou vereador?

Com certeza, é mais difícil ser professor. Por isso não consigo entender o motivo de um vereador ganhar mais que o dobro de um professor do município.

Pretende concorrer à reeleição, disputar a prefeitura ou não se candidatar mais?

Pela ordem decrescente, pretendo ser candidato à prefeitura; não me candidatar mais a vereador; me candidatar a um segundo mandato de vereador. Tudo isso, porém, depende da aceitação dos partidos e de consulta prévia aos meus eleitores.

Qual avaliação você faz da gestão do prefeito Luciano Rezende?

Foi o pior prefeito que já vi em Vitória. A gestão é descompromissada com o controle do orçamento, fazendo obras a partir de empréstimos, e torrando dinheiro público com cargos comissionados. Além disso, vem precarizando as condições de trabalho dos professores.

E da gestão do colombiano Vélez Rodrigues, no Ministério da Educação?

O ministro Vélez está absolutamente perdido. Demonstra não ter o mínimo preparo para a função. A Educação vai sofrer muito neste governo federal.