Padaria doa parte da sua produção aos pobres em Baixo Guandu

Em frente à padaria de Baixo Guandu, um cartaz com uma mensagem bíblica foi afixado avisando sobre a ação solidária que tem feito muito sucesso na cidade e nas redes sociais. Crédito: Divulgação

Uma padaria em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, começou nesta segunda-feira a doar pães, bolos e biscoitos aos pobres, entre 18h e 19h30. Os alimentos doados não têm apelo comercial, mas estão dentro do prazo de validade e em condições de serem consumidos, ressalta Maritza Teles Fernandes, de 49 anos, uma das duas sócias da Padaria Rio Doce, aberta há apenas um mês.

A solidariedade

“Tem sobrado muito alimento e acho um pecado jogá-los fora”, diz a evangélica Maritza, que tem outra padaria em Aimorés (MG), a oito quilômetros da unidade de Baixo Guandu. A ação na padaria mineira começou ontem. A comerciante garante que a distribuição dos alimentos será permanente.

Os exemplos

A comerciante conta que a boa ação foi inspirada numa página de uma padaria italiana que ela conheceu nas redes sociais. Um amigo dela, de Aimorés, também enviou uma foto de uma padaria brasileira (ela não se lembra da cidade) que adotou a mesma campanha.

Dia de sangue

O Espírito Santo teve em 11 de fevereiro o seu dia mais violento do ano, até agora. Foram registrados nesse dia nove homicídios dolosos.

A carnificina

Comparando-se o período compreendido entre 2014 e 2019, o dia 11 de fevereiro deste ano só perde para a mesma data de 2017, quando houve 14 assassinatos.

A greve

Mas na ocasião a Polícia Militar estava em greve e o Exército e a Força Nacional eram os responsáveis pela segurança ostensiva no Estado.

Teste semestral

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) não quer continuar no velho modelo de liderança do Governo. Vai propor à Mesa Diretora da Assembleia uma resolução para que a cada seis meses o líder seja reconduzido ou não pelo governador.

Pedalada

No dia em que proibiu uma segunda empresa de compartilhamento de bicicletas operar na cidade, o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), recebia um cicloativista.

Que país é este?

O secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, programou para ontem de manhã uma visita de solidariedade à menina de 3 anos que foi baleada na segunda-feira em Santo Antônio.

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Mas o secretário teve que refazer a agenda e incluir no roteiro a visita à jovem de 12 anos que também foi vítima de bala perdida no Morro do Romão.

Onde há fumaça...

Ao saber, pela coluna, que jovens estão fumando maconha no recém-inaugurado Atlântica Parque, em Camburi, o vereador Davi Esmael (PSB) pediu à PMV mais segurança e aumento do efetivo da Guarda Municipal no local.

Que ministro é este?

Do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no programa Roda Viva (TV Cultura): “Que diferença faz quem é o Chico Mendes?”. A dúvida: será que o ministro está fazendo alguma diferença?

Constatação

O mundo artístico gospel está agitado por estes dias.

Mais atuante

Casagrande, ao anunciar a presença do vereador Denninho Silva (PPS) na solenidade de ordem de serviço para recuperação do DPM da Vila Rubim, ouviu de um gaiato no meio de aliados: “É o vereador mais atuante!”.

Mais chato

Mas outro gaiato, no fundo, complementou: “E o mais chato também!”. O governador, constrangido, tentou consertar: “Não, não é não”.

Vitória com Boechat

Os vereadores de Vitória respeitaram um minuto de silêncio na sessão de ontem em memória de Ricardo Boechat. Também foi aprovado uma nota de pesar, assinada por todos os parlamentares, que será encaminhada à família do jornalista.

Venceu

Final da tarde de ontem, ônibus 566 do Transcol lotado, calor insuportável, e um passageiro mais corajoso, lá na frente, faz a pergunta que não queria calar: “Cadê o desodorante, gente?”

É mesmo!

Uma das alas da Boa Vista chama-se “Pedofilia é crime”.

Raposa no galinheiro

O MDB ficou com a poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Alô, eleitor!