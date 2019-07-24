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Leonel Ximenes

Pacientes de Vila Velha vão receber dicas de saúde pela TV

Informações sobre fatores de risco, sintomas, medidas de prevenção e adesão às campanhas sanitárias serão veiculadas em circuito interno

Públicado em 

23 jul 2019 às 23:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
As televisões são instaladas na recepção das unidades de saúde Crédito: Divulgação
A espera por atendimento nas unidades de saúde de Vila Velha agora vai ser compensada com dicas de vida saudável pela TV. Informações sobre fatores de risco, sintomas, medidas de prevenção e adesão às campanhas sanitárias serão veiculadas em circuito interno.
Programação variada
Com suporte de profissionais da área e depoimentos de personagens reais, a grade de programação exibe uma seleção de vídeos de curta duração tratando de vários temas, de autismo a hábitos alimentares, passando por hipertensão, diabetes, tabagismo, depressão, saneamento básico, entre outros.
Toda rede
O novo canal de comunicação - “TV Mural Saúde” - entra no ar esta semana e, ao todo, será instalado em 30 unidades. Além da rede básica, também vai funcionar na atenção especializada, como PAs, Hospital da Mulher e Centro Odontológico.
Passado, presente, futuro
A Cesan contratou uma empresa, pelo valor de R$ 116 mil, para emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil para os atuais dirigentes, e também para quem já foi gestor e aos que ainda nem são.
Danos
A ideia é garantir o pagamento de reparações e despesas com processos judiciais decorrentes de decisões administrativas tomadas por executivos na gestão da companhia que causarem danos involuntários a terceiros.
Nada de desvio
Mas é bom que fique claro: o seguro só se aplica a atos regulares de gestão. Improbidade administrativa e outros desvios de conduta não serão defendidos às custas de dinheiro público. Então tá!
Educação em debate
Reitores das 63 universidades federais do país se reúnem amanhã e sexta em Vitória durante o conselho pleno da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Na pauta, a crise orçamentária e as propostas do governo para o setor. O ministro foi convidado, mas não vem.
Férias escolares
Abraham Weintraub tirou uma semana de férias. Há menos de três meses no cargo, conseguiu dias de afastamento enquanto a maioria dos trabalhadores precisa cumprir pelo menos um ano de atividades para gozar de descanso.
Paralisação
Os policiais civis aprovaram, em assembleia, se juntar ao movimento que já reúne militares e bombeiros em busca de melhorias salariais. Mais do que isso, no encontro a categoria não descartou fazer paralisação.
Diálogo
O governo afirma que tem se mantido aberto ao diálogo e está analisando as reivindicações.
Mera coincidência
A desistência do presidente da OAB, José Carlos Risk, de prestar consultoria processual trabalhista à Prefeitura de Pancas se deu no mesmo dia (3/7) da decisão judicial suspendendo o contrato.
Ação do MP
A ação havia sido ajuizada pelo Ministério Público contra a administração municipal por avaliar que o contrato de R$ 247,5 mil não se justificava, uma vez que a prefeitura tem procuradoria para atuar na área.
Sabia de nada
Na ocasião, Rizk afirmou que o seu escritório havia desistido por razões técnicas. Agora, sabe-se que a Justiça também havia decidido pela suspensão do contrato. O presidente da OAB garante que não tinha conhecimento, e que a desistência foi solicitada sem que tivesse sido citado de nenhuma decisão.
 
Parado no tempo
Se alguém quiser entrar em contato com a Prefeitura de Barra de São Francisco por telefone vai ficar parado no tempo.
 
De volta ao futuro
Enquanto aguarda para ser atendido, o que pode demorar bastante, o cidadão ouve uma mensagem automática exaltando a administração de 2013-2016.
Turismo certificado
Os municípios do Estado vão ter, a partir de agora, mais autonomia para o desenvolvimento de ações na área turística. O governo assina hoje a portaria de certificação das Instâncias de Governança Regionais de Turismo (IGRT), medida aguardada há mais de 10 anos e que vai permitir atuação mais descentralizada para o crescimento do setor. No país, só Minas Gerais tem a certificação.
Conveniente
Está em vigor desde ontem a lei que permite ao consumidor comprar ingressos, em pontos físicos, sem pagar taxa de conveniência. A cobrança agora só é permitida para vendas online.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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