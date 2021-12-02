Oposição 3 x 2 Governo (e um neutro)

A imagem fala por si. A presidente da Federação das Indústrias
, Cris Samorini, é a única que não toma partido nesta disputa que envolve as forças políticas antagônicas no Espírito Santo. Num evento realizado pela Findes nesta quinta-feira à tarde (2), ela está ladeada pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (oposição), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (oposição), o governador Casagrande (situação), o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (oposição) e o deputado federal e coordenador da bancada, Da Vitória (situação).
Apesar de tanta energia contrária, o encontro foi cordial e civilizado, e bem protocolar, como manda a boa norma.