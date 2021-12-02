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Leonel Ximenes

Oposição 3 x 2 Governo (e um neutro)

Na cerimônia da Federação das Indústrias (Findes), só uma pessoa desta imagem abaixo não toma partido da disputa

Públicado em 

02 dez 2021 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Evento da Federação das Indústrias
Evento da Federação das Indústrias reúne autoridades do Estado Crédito: Foto do leitor
A imagem fala por si. A presidente da Federação das Indústrias, Cris Samorini, é a única que não toma partido nesta disputa que envolve as forças políticas antagônicas no Espírito Santo. Num evento realizado pela Findes nesta quinta-feira à tarde (2), ela está ladeada pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (oposição), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (oposição), o governador Casagrande (situação), o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (oposição) e o deputado federal e coordenador da bancada, Da Vitória (situação).

SALVARAM-SE TODOS

Apesar de tanta energia contrária, o encontro foi cordial e civilizado, e bem protocolar, como manda a boa norma.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Erick Musso Guerino Zanon Linhares Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Da Vitória Findes
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