OAB-ES vai criar canal de denúncia sobre a lentidão no Judiciário

Sede do Tribunal de Justiça: quem denunciar morosidade terá identidade preservada. Crédito: Divulgação

A OAB-ES vai criar até o fim deste mês o SOS Morosidade, um canal direto de denúncia na internet sobre a lentidão no andamento de processos do Judiciário do Espírito Santo e dos processos administrativos internos da própria Ordem. Com o site, a Ouvidoria da OAB pretende atuar diretamente contra a morosidade, observando o cumprimento de prazos, o despacho de documentos e a razão da demora.

Sigilo do reclamante

Nos casos de comprovação de morosidade injustificada, Tribunais serão acionados oficialmente para que adotem de imediato as providências legais para impulsionarem os processos. Esse trabalho será feito também pela assessoria jurídica da OAB, que vai atuar junto aos magistrados e servidores, sempre preservando a identificação do reclamante.

Ranking macabro

O Espírito Santo está entre os cinco Estados brasileiros líderes de casos de torturas nos presídios, de acordo com relatório de denúncias feitas pela Pastoral Carcerária. Entre junho de 2014 e agosto de 2018 foram relatados oito casos graves de torturas, sem contar os casos de subnotificação, ou seja, quando acontecem e não são denunciados.

Ranking macabro 2

O macabro ranking é liderado por São Paulo (68), seguido por Minas Gerais e Goiás – ambos com 16 casos. O Espírito Santo divide a quarta posição com o Mato Grosso do Sul.

O popular

Especialista em segurança deu entrevista na TV e foi reconhecido no dia seguinte pela operadora de caixa de uma lanchonete. “Moço, te conheço de algum lugar”, disse a funcionária.

Nas nuvens

E a moça, antes de o ex-militar, todo prosa, fazer aquela cara de galã de novela mexicana, emendou: “Você é astronauta?”

Do contra

De um marqueteiro ao constatar que o desejo de mudança está cada vez mais forte na sociedade brasileira, inclusive nas eleições de representação classista e corporativa: “A partir de agora só faço campanha de oposição”.

Aviso

Nada de secretário especial do Desenvolvimento Social: Lelo Coimbra prefere ser tratado de “ministro-adjunto da Cidadania”.

Fim da taxa

O deputado Amaro Neto (PRB-ES) protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê o fim da taxa de terreno de marinha. Pela proposta, fica extinta a cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio.

O povo no poder

Apesar de poderoso, o secretário estadual da Fazenda, Rogélio Pegoretti, é um cara simples. Na Sefaz, ele toma café num copo pequeno de requeijão. Pode isso, dona Hilda Cabas?

Bom exemplo

Policiais militares aposentados estão atuando no sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal da Serra. É mais uma prova de que os militares poderiam se aposentar um pouco mais tarde no Brasil.

Negócio da China

Grupos de pessoas, geralmente de países da América do Sul, estão emprestando dinheiro a pequenos comerciantes de Vila Velha e Vitória. O curioso é que o pagamento dos juros do empréstimo é diário, com prazo máximo de quitação de 20 dias.

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Os cobradores vão de moto aos estabelecimentos comerciais receber os juros do empréstimo. Quem pega

R$ 300, por exemplo, tem que pagar 18 parcelas diárias de R$ 20, perfazendo o total de R$ 360. O maior empréstimo é de R$ 1,5 mil, que tem que ser quitado em 20 parcelas diárias de R$ 90 (total de R$ 1,8 mil).

Ônibus queimados

Bandidos queimaram mais de 50 ônibus no Espírito Santo entre 2004 e 2019, segundo o relatório Levantamento de Ônibus Incendiados no Brasil, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), lançado nos últimos dias.

Vitória lidera

Pelo levantamento, Vitória lidera a lista, com 37 registros – sendo 17 casos em 2006, quando ocorreram ataques liderados por facções criminosas. Sete cidades capixabas foram elencadas na pesquisa: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Linhares e Aracruz.

Aceita um Rivotril?

Tem prefeito muito nervoso.

O espaçoso

Como se não bastasse o caos diário da Leitão da Silva, agora uma revendedora resolveu expor seus veículos à venda num trecho da avenida.

Alô, eleitor!