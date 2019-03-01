Nem o santo escapa: roubaram o São Benedito do Sambão

Gatunos roubaram a alegoria de São Benedito que estava num terreno ao lado da dispersão do Sambão do Povo. A imagem, construída em resina no final do ano, foi destaque da Mocidade Serrana, que abriu o desfile da quinta-feira como escola convidada do Grupo de Acesso B.
Na manhã de quinta-feira, quando os diretores da agremiação que representa os bairros José de Anchieta, Vista da Serra e Planalto Serrano foram retirar a escultura de resina, no valor aproximado de R$ 2 mil, descobriram que ela havia sido roubada. A direção da escola registrou o roubo na Polícia Civil.
A imagem seria utilizada no final do ano, na tradicional Festa de São Benedito, padroeiro da Serra. Integrantes da escola, que voltaram a desfilar depois de 20 anos afastados do Sambão, estão abalados com a perda da imagem