Nem o santo escapa: roubaram o São Benedito do Sambão

A imagem de São Benedito, em resina e retrátil, também seria utilizada na procissão do santo padroeiro da Serra. Crédito: Divulgação

Gatunos roubaram a alegoria de São Benedito que estava num terreno ao lado da dispersão do Sambão do Povo. A imagem, construída em resina no final do ano, foi destaque da Mocidade Serrana, que abriu o desfile da quinta-feira como escola convidada do Grupo de Acesso B.

Na manhã de quinta-feira, quando os diretores da agremiação que representa os bairros José de Anchieta, Vista da Serra e Planalto Serrano foram retirar a escultura de resina, no valor aproximado de R$ 2 mil, descobriram que ela havia sido roubada. A direção da escola registrou o roubo na Polícia Civil.