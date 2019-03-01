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Leonel Ximenes

Nem o santo escapa: roubaram o São Benedito do Sambão

Públicado em 

01 mar 2019 às 19:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem de São Benedito, em resina e retrátil, também seria utilizada na procissão do santo padroeiro da Serra. Crédito: Divulgação
Gatunos roubaram a alegoria de São Benedito que estava num terreno ao lado da dispersão do Sambão do Povo. A imagem, construída em resina no final do ano, foi destaque da Mocidade Serrana, que  abriu o desfile da quinta-feira como escola convidada do Grupo de Acesso B.
Na manhã de quinta-feira, quando os diretores da agremiação que representa os bairros José de Anchieta, Vista da Serra e Planalto Serrano foram retirar a escultura de resina, no valor aproximado de R$ 2 mil, descobriram que ela havia sido roubada. A direção da escola registrou o roubo na Polícia Civil.
A imagem seria utilizada no final do ano, na tradicional Festa de São Benedito, padroeiro da Serra. Integrantes da escola, que voltaram a desfilar depois de 20 anos afastados do Sambão, estão abalados com a perda da imagem

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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