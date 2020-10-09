Música de Assumção é semelhante ao jingle de candidato em Fortaleza em 2016

O vídeo de Assumção nas redes sociais Crédito: Reprodução | Vídeo

A estrofe “A Capital tá com o capitão”, junto com o número do candidato, não é exclusividade de Vitória. O jingle do candidato a prefeito Capitão Assumção (Patriota) já foi ouvido, de uma forma muito idêntica, por eleitores de Fortaleza, em 2016. O postulante ao cargo de chefe do Executivo da capital cearense era o outro capitão: Wagner (PR).

Até mesmo o início da canção é semelhante: “Que bom é ter você aqui com a gente, é uma alegria assim tão diferente...”. Quem morava em Fortaleza há quatro anos e se deparou com a música do deputado estadual capixaba com certeza notou a semelhança.

Fica a dúvida: será que o capitão cearense, que não foi eleito, vai cobrar direitos autorais do seu colega de patente capixaba?

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MAX E CASÃO: AFINIDADES

Na propaganda eleitoral na TV, Max Filho (PSDB), candidato à reeleição em Vila Velha, utilizou o mesmo intérprete de Libras que atua com o governador Casagrande (PSB). Mas, curiosamente, o intérprete especialista some quando Max fala.

O LADO BOM DO LADO RUIM

Na propaganda de TV de Vitória, Neuzinha estava com um terninho uns três números acima. Pelo menos um lado bom: a tucana deve ter emagrecido.

A LUA NA CAMPANHA

Coronel Nylton (Novo) fez críticas ao plano de Fabrício Gandini (Cidadania), que promete reduzir pela metade todos os crimes em Vitória. “Cuidado com candidato que vende terreno na Lua”, ironizou o antigo secretário de Estado da Segurança Pública.

QUASE XAMBÃO

Alexandre Xambinho (PL), que disputa a eleição para prefeito no maior colégio eleitoral do Estado, a Serra, com 327.670 eleitores, ainda teve tempo de participar de campanha em João Neiva.

PLANTANDO PARA COLHER

Daiane Oliveira (Republicanos), em Domingos Martins, diz em seu slogan que é preciso “plantar um novo futuro” para a cidade. Ela tem manifestado apoio aos pequenos empresários. Na cidade, são mais de 2 mil microempreendedores.

MAIS MERECE MAIS

Candidatos encontraram o jargão da moda este ano: o “merece mais”. Se em Vitória há dois que insistem muito nesse termo (Coronel Nylton e Capitão Assumção), na Serra quem tem usado e abusado da expressão é Vandinho Leite (PSDB). Em todo bairro em que ele vai há um vídeo que mostra o problema do local e com esse título.

MAIS MERECE MAIS (2)

O deputado estadual Marcos Garcia (PV), que concorre para prefeito em Linhares, também adotou o “merece mais” como seu mote de campanha.

PASSANDO O PIRES

Bia Biancardi (PMB), da chapa “puro trans” de Cariacica, está passando o pires para bancar os custos da sua campanha. Diz que é preciso ter menos para os políticos e mais para o povo. Por meio de ligações e vaquinha virtual, na última quinta-feira (8) ela arrecadou R$ 5 mil. “A maioria foi de bolsonaristas”, entrega um assessor graduado da campanha de Bia.

DA GRAVATA ÀS ABELHAS

Na pequena Divino de São Lourenço, com 4.169 eleitores, três candidatos estão na disputa. Suas ocupações são as mais variadas. Candidato à reeleição, Eleardo Brasil (PSB) afirma que seu trabalho é ser prefeito, enquanto Laudineia Pirovani (PSD) é servidora pública e Ronaldo Borges (Podemos) é apicultor.

COISA ESTRANHA

Coronel Welinton (PV), que tenta a reeleição em Iúna, publicou foto com ele despachando documentos sentado no meio-fio da rua. Será que estão faltando cadeiras e mesas na prefeitura, gente?

ÁGUA NA CAMPANHA

A previsão para o fim de semana é de chuva, principalmente na Grande Vitória. Com campanha curta, é uma péssima notícia para a maioria dos candidatos.

MÁSCARA PRA QUÊ?

E seguem as agendas de campanha em todo o Estado, com militância aglomerada e sem máscara. Basta olhar as redes sociais e comprovar.

BARULHO PRA QUÊ?

Tem muita gente reclamando dos carros de som. A Lei Eleitoral conseguiu livrar as cidades daquele tradicional emporcalhamento visual, durante as campanhas. Falta agora acabar com essa poluição sonora desnecessária em plena era digital.

SEPARADOS, MAS UNIDOS

A sessão de quarta-feira, na Assembleia Legislativa, uniu três deputados de Vila Velha – fora das eleições – que têm posicionamentos diferentes, mas que estão prestando atenção no pleito local. Delegado Danilo Bahiense (sem partido), Hércules Silveira (MDB) e Rafael Favatto (Patriota) fizeram críticas e comentários sobre os problemas da cidade.

MAS NEM TÃO UNIDOS

Afinados nos discursos, separados nos palanques: Favatto e Hércules estão apoiando Neucimar Fraga (PSD), enquanto Bahiense segue com Hudson Leal (Republicanos).

CONSTATAÇÃO

Tem candidato arrogante e com nariz empinado na propaganda da TV. Deu pra perceber.

ALÔ, ELEITOR!