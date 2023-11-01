Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Morre o ex-senador e empresário Sérgio Rogério de Castro aos 81 anos

Ele foi presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes) entre 1989 e 1992

Públicado em 

31 out 2023 às 21:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Rogério de Castro assumiu o mandato no Senado durante quatro meses
Sérgio Rogério de Castro assumiu o mandato no Senado durante quatro meses Crédito: Ales
Morreu na noite desta terça-feira (31), em Vitória, o empresário e ex-senador Sérgio Rogério de Castro, aos 81 anos de idade. Ele estava doente havia algum tempo. O empresário deixa três filhos e a mulher.
No final da noite, a família divulgou o local e horário do velório: será nesta quarta (1º/11), das 10h às 16h, no Primícias Memorial House (Rua Misael Pedreira da Silva, 170, em Santa Lúcia, Vitória).
Natural de Muriaé (MG), Sérgio Rogério nasceu no dia 9 de agosto de 1942. Ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) entre 1989 e 1992, foi suplente do senador Ricardo Ferraço e assumiu o mandato durante quatro meses, entre 2017 e 2018.
Ele é pai do empresário Leo de Castro, que também comandou a Findes entre 2017 e 2020. Leo soube da morte do pai durante a solenidade de posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.
O empresário Lucas Izoton, também ex-presidente da Federação e amigo de Sérgio Rogério, revelou que o colega fez um apelo a ele em seus últimos dias de vida: “Não deixe meus amigos ficarem tristes”.
Segundo Izoton, Sérgio Rogério passou mal na segunda-feira (30), foi medicado e voltou para casa, onde morreu nesta terça-feira.
O empresário foi responsável pela instalação da primeira indústria no bairro Civit I, na Serra, a Fibrasa, empresa familiar que atua há mais de 50 anos no Estado fabricando embalagens. ​
Na noite desta terça, o governador Renato Casagrande (PSB) fez um reconhecimento à trajetória do ex-senador e empresário e informou que decretou luto oficial no Espírito Santo por três dias.
Casagrande decretou luto de três dias
Casagrande decretou luto de três dias Crédito: X (antigo Twitter)
O ex-governador Paulo Hartung divulgou uma nota de pesar na noite desta terça. “Recebi com tristeza a notícia da morte de Sérgio de Castro. Ele foi um importante presidente da Findes, personagem marcante na história recente do Espírito Santo. Nosso Estado perde uma referência de liderança. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.
A Findes também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do seu ex-presidente.
A nota de pesar da Findes
A nota de pesar da Findes Crédito: Reprodução
O ES em Ação também lamentou a morte do empresário: "O ES em Ação está de luto e lamenta a perda deste líder e visionário. Ficarão as lembranças e todos os aprendizados e exemplos deixados por Sérgio de Castro. Neste momento de dor, manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares, parentes e amigos".
É o terceiro ex-presidente da Findes que morre em pouco mais de um mês. Em 15 de setembro morreu Hélcio Rezende Dias; nove dias depois, no dia 24 de setembro,  morreu José Bráulio Bassini.

Veja Também

Morre, aos 90 anos, o empresário capixaba Hélcio Rezende Dias

Morre o ex-presidente da Associação dos Bancos no ES

Presidente da Findes é primeira mulher a assumir diretoria da CNI

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Findes Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados