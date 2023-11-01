Morre o ex-senador e empresário Sérgio Rogério de Castro aos 81 anos

Sérgio Rogério de Castro assumiu o mandato no Senado durante quatro meses Crédito: Ales

Morreu na noite desta terça-feira (31), em Vitória, o empresário e ex-senador Sérgio Rogério de Castro, aos 81 anos de idade. Ele estava doente havia algum tempo. O empresário deixa três filhos e a mulher.

No final da noite, a família divulgou o local e horário do velório: será nesta quarta (1º/11), das 10h às 16h, no Primícias Memorial House (Rua Misael Pedreira da Silva, 170, em Santa Lúcia, Vitória).

Natural de Muriaé (MG), Sérgio Rogério nasceu no dia 9 de agosto de 1942. Ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) entre 1989 e 1992, foi suplente do senador Ricardo Ferraço e assumiu o mandato durante quatro meses, entre 2017 e 2018.

Ele é pai do empresário Leo de Castro, que também comandou a Findes entre 2017 e 2020. Leo soube da morte do pai durante a solenidade de posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

O empresário Lucas Izoton, também ex-presidente da Federação e amigo de Sérgio Rogério, revelou que o colega fez um apelo a ele em seus últimos dias de vida: “Não deixe meus amigos ficarem tristes”.

Segundo Izoton, Sérgio Rogério passou mal na segunda-feira (30), foi medicado e voltou para casa, onde morreu nesta terça-feira.

O empresário foi responsável pela instalação da primeira indústria no bairro Civit I, na Serra, a Fibrasa, empresa familiar que atua há mais de 50 anos no Estado fabricando embalagens. ​

Na noite desta terça, o governador Renato Casagrande (PSB) fez um reconhecimento à trajetória do ex-senador e empresário e informou que decretou luto oficial no Espírito Santo por três dias.

Casagrande decretou luto de três dias Crédito: X (antigo Twitter)

O ex-governador Paulo Hartung divulgou uma nota de pesar na noite desta terça. “Recebi com tristeza a notícia da morte de Sérgio de Castro. Ele foi um importante presidente da Findes, personagem marcante na história recente do Espírito Santo. Nosso Estado perde uma referência de liderança. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

A Findes também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do seu ex-presidente.

A nota de pesar da Findes Crédito: Reprodução

O ES em Ação também lamentou a morte do empresário: "O ES em Ação está de luto e lamenta a perda deste líder e visionário. Ficarão as lembranças e todos os aprendizados e exemplos deixados por Sérgio de Castro. Neste momento de dor, manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares, parentes e amigos".