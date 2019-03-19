Morador é indenizado por causa da obra da sede da Petrobras

Sede da Petrobras na Reta da Penha: obra gerou transtorno à vizinhança. Crédito: G1

A Petrobras foi condenada a pagar indenização por danos morais a um morador de Vitória prejudicado com a obra da empresa, na Reta da Penha. O morador argumentou, na ação que começou a tramitar há 11 anos, que durante a construção da sede da petroleira não conseguia dormir e estudar por causa do barulho.

Os valores

Em sentença, o juiz havia estabelecido R$ 35 mil como valor da indenização, mas o Tribunal de Justiça a fixou posteriormente em R$ 15 mil. Insatisfeito, o ganhador da causa recorreu ao STJ, que manteve os R$ 15 mil, que foram atualizados monetariamente, totalizando R$ 45 mil.

A recusa

O morador inicialmente havia pleiteado à empresa o pagamento de aluguel em outro local até que a obra fosse concluída, ou que as janelas fossem fortalecidas com vidros antirruídos, mas a Petrobras se negou a atendê-lo.

11 anos depois...

Detalhe: a indenização acabou sendo recebida pela mulher do autor da ação. É que ele morreu durante a tramitação do processo, que começou em 2008.

A rasteira

Os deputados estaduais que compõem a CPI dos Termos de Compromisso Ambiental (TCAs) da Vale e da Arcelor, que foi proposta pelo deputado Sergio Majeski (PSB), o deixaram de fora dos principais cargos estratégicos (presidente e relator).

Quem é quem

Marcelo Santos (PDT) e Euclério Sampaio (DC) vão ocupar respectivamente essas posições, enquanto o socialista ficou com a simbólica vice-presidência.

Vai ficando

O vereador Heliosandro Mattos, de Vila Velha, decidiu continuar no PR após uma reunião com a deputada Lauriete. E a parlamentar, continua no partido até quando?

Silêncio no Tribunal

A coluna apurou que o TSE pediu aos TREs, oficialmente, para que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento dos crimes conexos de caixa dois (que agora serão julgados pela Justiça Eleitoral) não seja comentado na imprensa.

A realidade

O entendimento é que a decisão do STF é soberana e contou com votos de alguns ministros que passaram pelo TSE, ou ainda fazem parte de sua composição.

Alvinegro na área

Casagrande visitou o camarote Camisa 10, no Kleber Andrade, repleto de vascaínos. O governador, botafoguense, disse que foi ver o jogo para acompanhar sua mulher, dona Virgínia, torcedora cruz-maltina.

O secador

Mas nem todo mundo caiu nessa conversa. Muitos vascaínos acharam que o governador foi mesmo “secar” o Vasco. E conseguiu: o time da Colina perdeu de 2 a 0 para a Cabofriense.

Déficit civilizatório

Apesar da derrota, a torcida comportou-se muito bem no estádio. Exceção de um torcedor da organizada do Vasco, que insistia em jogar cerveja nas pessoas a cada lance de perigo do seu time.

Constatação

Vasco vem a Cariacica e não conhece Vitória.

Passeata em Vitória

As centrais sindicais vão promover nesta sexta um ato público contra a reforma da Previdência. Os manifestantes vão sair às 9h da Praça de Jucutuquara rumo ao Palácio Anchieta, onde farão o protesto.

O museu agoniza

Diferentemente do que informou o secretário de Cultura de Vila Velha, Maciel de Aguiar, a Secult e o Conselho Estadual de Cultura não aprovaram o projeto executivo de reforma do Museu Homero Massena, que está fechado e abandonado.

Enquanto isso...

Mas, para o secretário de Vila Velha, a obra está liberada: “O Conselho solicitou as adequações que fizemos. Então, realizamos as exigências solicitadas pelo Conselho, o que torna o projeto aprovado”, conclui Maciel.

Mar calmo

A Operação Verão da Capitania dos Portos chega ao fim com uma excelente marca: não houve acidentes marítimos nos 79 dias da mobilização, que começou em 21 de dezembro e terminou no dia 10 de março.

Alô, Tio Sam!