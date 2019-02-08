Ministério Público apura irregularidades do DER na Segunda Ponte

Pilar deteriorado, um dos muitos problemas encontrados na Segunda Ponte. Crédito: Gazeta Online

O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil público para apurar a suposta falta de manutenção da Segunda Ponte pelo Departamento de Estradas e Rodagem do ES (DER-ES), conforme denunciado pelo Crea-ES, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

O promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos deu um prazo de 72 horas para que a direção do DER-ES encaminhe ao MPES quais os trechos da via estão sob a responsabilidade de manutenção do departamento e qual a situação da ponte. Bastos também quer uma manifestação do DER sobre o laudo de vistoria técnica do Crea-ES, expedido em 8 de dezembro de 2017.

O departamento terá ainda que responder ao Ministério Público se há risco imediato ou próximo de a estrutura da Segunda Ponte entrar em colapso e se há risco iminente à vida, à integridade física e à segurança das pessoas que trafegam na ponte.