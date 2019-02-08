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Leonel Ximenes

Ministério Público apura irregularidades do DER na Segunda Ponte

Públicado em 

08 fev 2019 às 20:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pilar deteriorado, um dos muitos problemas encontrados na Segunda Ponte. Crédito: Gazeta Online
O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil público para apurar a suposta falta de manutenção da Segunda Ponte pelo Departamento de Estradas e Rodagem do ES (DER-ES), conforme denunciado pelo Crea-ES, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
O promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos deu um prazo de 72 horas para que a direção do DER-ES encaminhe ao MPES quais os trechos da via estão sob a responsabilidade de manutenção do departamento e qual a situação da ponte. Bastos também quer uma manifestação do DER sobre o laudo de vistoria técnica do Crea-ES, expedido em 8 de dezembro de 2017.
O departamento terá ainda que responder ao Ministério Público se há risco imediato ou próximo de a estrutura da Segunda Ponte entrar em colapso e se há risco iminente à vida, à integridade física e à segurança das pessoas que trafegam na ponte.
O promotor também determinou ao DER-ES que forneça, no prazo de cinco dias,  eventuais laudos técnicos sobre a situação da Segunda Ponte após o ano de 2017.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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