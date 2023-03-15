Médicos católicos farão atendimento gratuito neste sábado no ES

Médicos do Cruz da Vida atendem pacientes na Serra, em fevereiro passado Crédito: Divulgação

Endocrinologia, urologia, ultrassonografia, pediatria, clínica-geral, dermatologia, ginecologia, odontologia, fisioterapia, acupuntura, psicologia, psiquiatria, proctologia, ultrassonografia, coleta e resultado de preventivos. São muitas as especialidades médicas que serão oferecidas, gratuitamente, neste sábado (18), no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha.

ATENDIMENTO POR SENHAS

Do mutirão de saúde participarão profissionais médicos da associação privada sem fins lucrativos Cruz da Vida, ligada à Igreja Católica. O atendimento, das 8h às 17h, será feito mediante a distribuição de senhas no local.

O QUE FAZ A CRUZ DA VIDA

A Cruz da Vida se apresenta como uma entidade que ajuda os mais necessitados de forma pontual nas comunidades e paróquias com atendimento continuado, pequenas cirurgias, medicamentos e encaminham idosos que necessitam a lares de idosos mantidos por eles.

TRABALHO VOLUNTÁRIO

A entidade, que atua em todo o país, é mantida por colaboradores voluntários e não recebe ajuda oficial. Desde sua fundação, já atendeu mais de 4 mil pessoas, fez 544 exames, distribuiu 734 caixas de medicamentos e realizou quase 181 cirurgias. A Cruz da Vida foi fundada em Fortaleza (CE) em 2017 e chegou ao ES em 2021.

ESTÁ OFF

O vereador afastado de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) completou três meses preso. O ex-futuro presidente da Câmara foi detido no dia 15 de dezembro de 2022.

DILMA PERDE O CARGO

Há muitos anos coordenadora especial da Presidência da Assembleia, Dilma Layber foi exonerada pelo novo presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos). Agora, foi nomeada para ser assessora sênior, um cargo com relevância menor na estrutura da Ales.

BURACOLÂNDIA

Leitores que passeiam ou praticam atividade física no calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, têm reclamado das condições do pavimento. Em muitos pontos há buracos no chão, criando verdadeiras "valetas". Um perigo para tropeços, tombos e torções.

ESCURIDÃO

Os praticantes de corrida que fazem o circuito ao redor do Estádio Salvador Costa e do Complexo Jayme dos Santos Neves, em Bento Ferreira, estão na bronca com a iluminação mais fraca.

VIAGEM INTERNACIONAL

Atendendo ao convite do governo da Eslováquia, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), embarca em missão oficial para estreitar a relação entre aquele país e o Brasil. O governador Casagrande (PSB) também foi convidado, mas não pôde viajar.

O AMOR ESTÁ NO AR

Cabines e chalés na região serrana têm sido cada vez mais procurados para fins de semana românticos de casais. Há situações em que a fila de espera para curtir o visual e o clima, além do amor.

DE MAL

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) não está nada satisfeito com o governador Renato Casagrande (PSB). O azedume não diminui nem pelo fato de Ricardo Ferraço (PSDB), seu filho, ser o vice-governador do Estado.

E O DRESS CODE?

Sergio Meneguelli no dia em que tomou posse, em 1º de fevereiro Crédito: Fernando Madeira

Falando em deputados, parlamentares estaduais estão percebendo que o colega Sérgio Meneguelli (Republicanos) está bem melhor e que já poderia estar usando terno e gravata, como os demais.

O LÍDER DO CAPIXABÃO

Finalizada a primeira fase do Capixabão, o Vitória terminou à frente do Porto Vitória, nos critérios de desempate, e ficou como líder do campeonato. Em nove rodadas, disputou cinco como mandante.

A MÉDIA DE PÚBLICO

E qual foi a média de público no Estádio Salvador Costa? De acordo com os boletins financeiros da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, o alvianil levou 662 torcedores para as arquibancadas.

POUCO OU MUITO?

De início, pode ser analisado como pouco público. Só que proporcionalmente, há indicativos de adesão. Isso porque o time colocou à disposição em torno de 1.200 a 1.500 ingressos. Se considerada a capacidade de 1.200, colocou mais de 50% de torcedores no estádio. Se for com 1.500, 44,13% de lotação, em média.

JUIZ SENSÍVEL 1

O juiz da 2ª Vara de Anchieta, Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, deferiu a adoção de três irmãos, duas adolescentes e um adolescente, que a partir de agora passam a ter, na certidão, o sobrenome da mãe adotiva e do pai adotivo. Este morreu durante a tramitação do processo.

JUIZ SENSÍVEL 2

Durante a audiência em que foi deferida a adoção, os três irmãos, que passaram anos em uma instituição de acolhimento e estavam atualmente em estágio de convivência com a então pretendente à adoção, afirmaram que a consideram como mãe.

O CAMINHO DAS PEDRAS

Capixabas estão cada vez mais interessados na obtenção de cidadanias portuguesa e italiana. A dica de especialistas no assunto é: se algum parente já fez o processo, peça auxílio para agilizar o seu lado. Há muita reclamação de excesso de burocracia, marca dos latinos.

O ELEITO

O juiz Renan Sales Vanderlei, titular pela classe dos advogados, foi escolhido pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) como novo diretor da Escola Judiciária Eleitoral "Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa" para o biênio 2023-2025.

TEMPO PARA A ARTE

Cristina Xavier: exposição até sexta em Vitória Crédito: Redes sociais

Ainda dá tempo: até esta sexta-feira (17) estará em cartaz a exposição “Saliências e Reentrâncias”, da artista plástica Cristina Xavier, com arte mosaico com dobradura de papel. Na Imagiton, no horário comercial, Rua Pedro Botti 100, Consolação, Vitória. Entrada gratuita.

TALIBÃS DA BEIRA-MAR

Alguns vereadores de Vitória se transformaram em fiscais da moral alheia.

TALIBÃS DA AMÉRICO BUAIZ

Alguns deputados estaduais ficaram com inveja e também se transformaram em fiscais da moral alheia.

ALGUÉM VIU?

Procura-se Carlos Manato, aquele senhor que foi candidato ao governo do estado no ano passado.

DÚVIDA

Quando o Espírito Santo terá algum representante em um cargo relevante no governo federal?

CONSTATAÇÃO 1

Antes bem afastados do governador, hoje o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o superintendente da Polícia Federal no ES, Eugênio Ricas, hoje são quase amigos do peito de Casagrande . Melhor assim.

CONSTATAÇÃO 2

O governo Lula está falando demais e fazendo de menos.

AVISO DO EX

Bolsonaro manda avisar que está tudo joia com ele nos EUA.

ALÔ, SEU PACIENTINO!

O que será inaugurado primeiro: as obras da Terceira Ponte, o sistema aquaviário, o contorno do Mestre Álvaro ou a duplicação do trecho entre Guarapari e Anchieta da BR 101?

ALÔ, DONA MICHELLE!