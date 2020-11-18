"Lula" leva a melhor sobre "Bolsonaro" na eleição no ES

"Lula
" e "Bolsonaro
" mediram forças na eleição municipal no Espírito Santo. Quatro candidatos concorreram a vereador com o nome do presidente; outros nove disputaram com o nome do líder petista. Neste embate, Lula levou a melhor: elegeu dois parlamentares no último domingo, um em Aracruz e outro em Barra de São Francisco. O "presidente"não elegeu ninguém.
Com 935 votos, Lula foi eleito para a Câmara Municipal de Aracruz
. Em Barra de São Francisco
, Lula Cozer foi escolhido por 522 eleitores para ocupar uma vaga na Câmara a partir de 1º de janeiro.
Os candidatos com o nome do ex-presidente da República, entretanto, não foram felizes em outras sete cidades. Em Vitória, Mikail Lula Cozer obteve apenas 41 votos; em Águia Branca, Tião Lula recebeu 194; os eleitores de Atílio Vivácqua deram 33 votos a Lula Jaques; em Ecoporanga, Lula do Severo levou 84; Zé do Lula foi escolhido por 88 votantes; Zé do Lula teve 88 em Nova Venécia; Lula (purinho assim) conseguiu apenas 17 em Piúma; e Lula (Reciclagem) terá que fazer uma reciclagem política: foi votado por apenas 34 eleitores.
Os quatro Bolsonaro foram derrotados nas urnas. Em Ibatiba, na região do Caparaó, concorreram dois: Erlon Bolsonaro (90 votos) e Ronei Duque Bolsonaro (64). O candidato Josimar Bolsonaro tentou uma vaga na Câmara de Marechal Floriano, mas não teve sucesso: 42 votos. E, na Serra, a única mulher dessa relação acabou sendo mal votada: foi escolhida por apenas 64 serranos.