"Lula" leva a melhor sobre "Bolsonaro" na eleição no ES

Os candidatos com o nome do ex-presidente da República, entretanto, não foram felizes em outras sete cidades. Em Vitória, Mikail Lula Cozer obteve apenas 41 votos; em Águia Branca, Tião Lula recebeu 194; os eleitores de Atílio Vivácqua deram 33 votos a Lula Jaques; em Ecoporanga, Lula do Severo levou 84; Zé do Lula foi escolhido por 88 votantes; Zé do Lula teve 88 em Nova Venécia; Lula (purinho assim) conseguiu apenas 17 em Piúma; e Lula (Reciclagem) terá que fazer uma reciclagem política: foi votado por apenas 34 eleitores.