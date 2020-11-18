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Leonel Ximenes

"Lula" leva a melhor sobre "Bolsonaro" na eleição no ES

Dois dos nove candidatos a vereador com o nome do petista famoso foram eleitos; os quatro que concorreram com o nome do presidente fracassaram nas urnas

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:07

Públicado em 

18 nov 2020 às 12:07
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Lula (à esquerda) foi eleito pela DC em Aracruz; Lula Cozer venceu em Barra de São Francisco pelo Republicanos
Lula (à esquerda) foi eleito pela DC em Aracruz; Lula Cozer venceu em Barra de São Francisco pelo Republicanos Crédito: Reprodução da internet
"Lula" e "Bolsonaro" mediram forças na eleição municipal no Espírito Santo. Quatro candidatos concorreram a vereador com o nome do presidente; outros nove disputaram com o nome do líder petista. Neste embate, Lula levou a melhor: elegeu dois parlamentares no último domingo, um em Aracruz e outro em Barra de São Francisco. O "presidente"não elegeu ninguém.
Com 935 votos, Lula foi eleito para a Câmara Municipal de Aracruz. Em Barra de São Francisco, Lula Cozer foi escolhido por 522 eleitores para ocupar uma vaga na Câmara a partir de 1º de janeiro.
Os candidatos com o nome do ex-presidente da República, entretanto, não foram felizes em outras sete cidades. Em Vitória, Mikail Lula Cozer obteve apenas 41 votos; em Águia Branca, Tião Lula recebeu 194; os eleitores de Atílio Vivácqua deram 33 votos a Lula Jaques; em Ecoporanga, Lula do Severo levou 84; Zé do Lula foi escolhido por 88 votantes; Zé do Lula teve 88 em Nova Venécia; Lula (purinho assim) conseguiu apenas 17 em Piúma; e Lula (Reciclagem) terá que fazer uma reciclagem política: foi votado por apenas 34 eleitores.

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Os quatro Bolsonaro foram derrotados nas urnas. Em Ibatiba, na região do Caparaó, concorreram dois: Erlon Bolsonaro (90 votos) e Ronei Duque Bolsonaro (64). O candidato Josimar Bolsonaro tentou uma vaga na Câmara de Marechal Floriano, mas não teve sucesso: 42 votos. E, na Serra, a única mulher dessa relação acabou sendo mal votada: foi escolhida por apenas 64 serranos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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