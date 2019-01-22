Lei Maria da Penha vai entrar nas escolas estaduais

A farmacêutica cearense Maria da Penha, que ficou paraplégica em 1983 após levar um tiro do marido enquanto ela dormia. Crédito: Divulgação

A Secretaria Estadual de Educação estuda iniciar a capacitação de seus professores neste ano para transmitir aos estudantes conteúdos da Lei Maria da Penha, a partir de 2020, nas atividades escolares regulares. O objetivo é que os jovens desde cedo tomem conhecimento dos direitos das mulheres e as formas de protegê-las.

Projeto ampliado

O projeto foi apresentado na semana passada ao secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, por um grupo de mulheres representando a Ufes, a Assembleia e a OAB, junto com a Defensoria Pública. O projeto deve envolver também as Secretarias de Segurança Pública e de Direitos Humanos.

Craque do Enem

Por falar em educação, uma ligação inesperada na tarde de ontem surpreendeu Emilay Figueiredo da Silva, aluna da rede estadual. Vitor de Angelo fez questão de parabenizar a estudante da Escola Renato Pacheco, em Vitória, simbolizando todos os alunos da rede, pelos 900 pontos conquistados no Enem.

Dúvida

O prefeito Max Filho promete: não vai mais tolerar consumo de drogas em espaços públicos de Vila Velha. Inclusive as cracolândias?

Eu vou pra Lapa

Casagrande gravou uma live ontem à tarde na Lapa, zona da boemia e dos pecados da carne do Rio de Janeiro.

O Rio como ele é

No vídeo é possível observar ao fundo, junto a uma das pilastras dos Arcos da Lapa, um grupo de meninos que vivem nas ruas da capital fluminense.

Pagou, limpou

O deputado federal Manato, presidente estadual do PSL, pagou do próprio bolso R$ 3.495, no cartório de protesto de títulos, para impedir que a legenda continue inadimplente. O valor é referente à dívida do IPTU da sede do partido com a Prefeitura de Vitória.

Fenômeno

Fabrício Queiróz, o faz-tudo dos Bolsonaro, não movimentou “apenas” R$ 1,2 milhão; foram R$ 7 milhões. Vai ser bom vendedor de carro assim lá longe.

Choro técnico

E Flávio Bolsonaro chorou... Aliás, muito parecido com o choro de Neymar, na Copa, após a vitória sobre a difícil, fantástica e assombrosa seleção da Costa Rica.

Te alguém aí?

Operador do Direito cansou de ligar ontem de manhã para o telefone informado pelo Cartório Privativo de Protestos de Vitória, na Praça Costa Pereira, mas a ligação não completava. O cliente teve que ir ao local pessoalmente resolver o problema.

A lua salvou

Domingo passado na Ilha do Frade: desorganização no trânsito na entrada, lua cheia linda surgindo no mar e muito pó de minério no ar.

Oposição ou situação?

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), lançou nas redes sociais uma enquete para saber se deve ser candidato a prefeito de Vitória.

“Premiado”

Leitor da coluna comprou uma caixa de bombons e um deles veio desembrulhado. Ele não comeu, claro.

Força virtual

Dr. Hércules participou da retirada do mastro de São Benedito, na Barra do Jucu, no domingo. Há quem diga que o deputado não fez muita força porque uma das mãos estava ocupada com uma casaca personalizada que ele não larga de jeito nenhum.

Pós-mandato

A banda Tempero do Mundo, do senador Magno Malta, está anunciando numa emissora de rádio que a partir de fevereiro está com agenda “aberta”.

Em boas mãos

Ana Maria Silva, diretora da Biblioteca Pública Estadual, e Cilmar Francisquetto, diretor do Arquivo Público do ES, continuam em seus cargos.

No comando

O fotógrafo e artista plástico Nicolas Soares assumiu a gerência da Galeria Homero Massena.

Passageira cativa

Tem uma baratinha que insiste em andar no ônibus 13.136, linha 501 do Transcol. Parece que o aumento no preço da passagem não a abalou.

A vida valorizada

O advogado Bruno Toledo assume na próxima segunda a Secretaria de Direitos Humanos de Vitória. Ele promete muito entrosamento com a secretária estadual da pasta, Nara Borgo.

Alô, Flavinho!