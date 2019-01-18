Jornal mineiro critica proibição de tendas em Guarapari

Capa do jornal Super Notícia (MG) fala sobre polêmica com as barracas em Guarapari no ES Crédito: Reprodução/Super Notícia

Os mineiros estão na bronca com Guarapari. O jornal popular "Super Notícia" traz como principal reportagem desta sexta-feira (18) a decisão da prefeitura do mais famoso balneário capixaba de proibir a montagem de barracas e tendas nas areias das praias da cidade. "É proibido armar a barraca na praia" estampa, em letras garrafais, a manchete do periódico.

Segundo o "Super Notícia", os turistas mineiros estão indignados com a proibição. Um comerciante de Joatuba, da região metropolitana de BH,foi ouvido pela reportagem. Jorge Nobor Suga, de 60 anos, conta que ficou tão revoltado que resolveu encurtas as férias. Ele e outros seis parentes foram abordados por um fiscal na Praia do Morro, no início deste mês, e obrigados a desmontar a tenda.

Curiosamente, o próprio jornal reconhece que a ação da prefeitura está amparada num decreto assinado pelo prefeito Edson Magalhães em 16 de novembro de 2018. O decreto proíbe a colocação de tendas, gazebos, barracas ou similares nas areias das praias de Guarapari e em cima dos calçadões.

A reportagem, entretanto, diz que os gastos das famílias mineiras aumentaram neste verão com o aluguel com cadeiras e sombrinhas dos quiosques.