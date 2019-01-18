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Leonel Ximenes

Jornal mineiro critica proibição de tendas em Guarapari

Públicado em 

18 jan 2019 às 18:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capa do jornal Super Notícia (MG) fala sobre polêmica com as barracas em Guarapari no ES Crédito: Reprodução/Super Notícia
Os mineiros estão na bronca com Guarapari. O jornal popular "Super Notícia" traz como principal reportagem desta sexta-feira (18) a decisão da prefeitura do mais famoso balneário capixaba de proibir a montagem de barracas e tendas nas areias das praias da cidade. "É proibido armar a barraca na praia" estampa, em letras garrafais, a manchete do periódico.
>Mais uma vez, Guarapari tem tendas instaladas nas praias
Segundo o "Super Notícia", os turistas mineiros estão indignados com a proibição. Um comerciante de Joatuba, da região metropolitana de BH,foi ouvido pela reportagem. Jorge Nobor Suga, de 60 anos, conta que ficou tão revoltado que resolveu encurtas as férias. Ele e outros seis parentes foram abordados por um fiscal na Praia do Morro, no início deste mês, e obrigados a desmontar a tenda.
Curiosamente, o próprio jornal reconhece que a ação da prefeitura está amparada num decreto assinado pelo prefeito Edson Magalhães em 16 de novembro de 2018. O decreto proíbe a colocação de tendas, gazebos, barracas ou similares nas areias das praias de Guarapari e em cima dos calçadões.
>Guarapari é "terra sem lei", dizem moradores
A reportagem, entretanto, diz que os gastos das famílias mineiras aumentaram neste verão com o aluguel com cadeiras e sombrinhas dos quiosques.
Enquanto os mineiros criticam, os capixabas, de uma forma geral, aplaudem as medidas restritivas. Praia é lugar de diversão, é claro, mas um mínimo de organização é sempre bem-vindo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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