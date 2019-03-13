Irmã de Casagrande será diretora da Banestes Seguros

Ana Lúcia Venturim Casagrande vai assumir a Diretoria de Administração e Finanças da Banestes Seguros. Crédito: Divulgação

Ana Lúcia Venturim Casagrande, irmã do governador Renato Casagrande, vai assumir a Diretoria de Administração e Finanças da Banestes Seguros. Formada em Contabilidade, Ana Lúcia, de 56 anos, é funcionária do Banestes há 15 anos. Segundo a assessoria do governo, o nome dela foi indicado pelo presidente do banco do Estado, Amarildo Casagrande (que não é parente do governador).

Os argumentos

A assessoria do governador alega que a escolha da irmã dele não contraria a legislação, que veda nomeação de parentes na gestão pública. A assessoria argumenta ainda que Ana Lúcia é funcionária concursada do Banestes, tem capacidade técnica, não ficará subordinada diretamente a Renato Casagrande e foi indicada pelo presidente do banco.

O processo

A indicação de Ana Lúcia será submetida ao Comitê de Elegibilidade do Banestes (órgão auxiliar do banco) e à Susep, a Superintendência de Seguros Privados (órgão governamental de controle das seguradoras). Depois disso, será homologado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Banestes Seguros – uma mera formalidade.

Dr. Esmeraldo

No painel eletrônico da Assembleia, o deputado José Esmeraldo (MDB) passou a ser grafado com Engenheiro José Esmeraldo.

Polícia mobilizada

O Sindicato e a Associação dos Delegados de Polícia do ES convocou uma assembleia geral extraordinária, para o próximo dia 22. Na pauta, a luta por melhorias salariais. O Sindicato dos Investigadores também foi convidado.

Polícia desmobilizada

Mas tem gente reclamando que foi “esquecida”. É que o Sindipol e a representação de escrivães, peritos, auxiliares de perícia e médicos-legistas, entre outras entidades, não foi convidada para a assembleia.

Cliente fidelizado

Um cliente do Banestes ficou preso por 40 minutos, na segunda à noite, ao tentar sair do setor de caixas eletrônicos da agência da Praia do Canto.

Boquiabertos

Vazaram nudes do presidente da Câmara de Rolândia (PR), Eugênio Serpeloni . Segundo sites paranaenses, os deputados federal Boca Aberta e estadual Boca Aberta Jr. já pediram o afastamento do vereador.

A denúncia

O defensor público Bruno Pereira Nascimento, que em abril de 2018 denunciou que unidades de internação do Norte do Estado apresentavam risco iminente de morte de adolescentes, acaba de ser nomeado diretor-presidente do Iases. Terá agora a oportunidade de fazer as melhorias que tanto defendia.

Constatação

As reuniões no condomínio de Bolsonaro, no Rio, devem ser animadíssimas.

Vizinho ilustre

O sargento PM preso acusado de matar Marielle mora em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, tem mansão em Angra e carro importado blindado. A Polícia Miliar do Rio deve estar remunerando muito bem seus policiais.

Falta responder

Quem mandou matar a vereadora carioca? E por qual motivo?

Informação é poder

A vice-governadora Jacqueline Moraes emocionou ontem a plateia do Roda de Conversa, debate em homenagem ao Dia da Mulher, no auditório da Rede Gazeta. “Vim aqui não para falar, mas para ouvir e aprender, porque informação é poder. Quando eu era camelô na Costa Pereira, eu mal tinha o ensino fundamental, e me tornei uma liderança da categoria. Quando vi, estava conversando com vereadores e prefeitos e pensei: isso funciona!”

Informação é poder 2

E a vice continuou: “Me dei conta então de que precisava estudar mais. Então fiz o EJA (Educação de Jovens e Adultos), completei os estudos, me elegi vereadora em Cariacica e no ano passado recebi o convite do governador Renato Casagrande para integrar a sua chapa. E hoje estou aqui”.

E a vida?

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais da Assembleia recebe hoje a Fundação Renova. Na pauta, o atendimento à população atingida pelo desastre ambiental de Mariana e os trabalhos de recuperação da Bacia do Rio Doce.

PH na estrada

O ex-governador Paulo Hartung almoço ontem, no Palácio dos Bandeirantes, com o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. Amanhã, PH estará em Recife (PE) para debater modelo de gestão e equilíbrio fiscal do Estado.

Alô, PM e PMV!