Internas de presídio ajudam pacientes com câncer em Colatina

Pacientes com câncer estão sendo ajudadas por presidiárias no Hospital São José, em Colatina Crédito: Gazeta Online

Uma parceria entre a Sejus, o Hospital São José, em Colatina, e cabeleireiros voluntários está garantindo o bem-estar e maior autoestima de pacientes com câncer. Internas do Centro Prisional Feminino de Colatina produzem perucas, lenços, turbantes, travesseiros de contenção e próteses mamárias, confeccionadas em malha de algodão e polietileno, doadas pelo projeto “Mãos Solidárias”.

Redução de pena

Atualmente oito internas participam do projeto e produzem, mensalmente, cerca de 20 perucas, 20 lenços toucas, 20 próteses e 40 protetores de traqueostomia. As participantes, que são voluntárias, recebem o benefício da remição da pena com a redução de um dia da pena a cada três dias de trabalho.

As doações

Desde 2017, dentre as ações feitas no Hospital São José e em benefício de outras pessoas acometidas pela doença, já foram doados, aproximadamente, 300 perucas, 300 lenços e toucas, 400 próteses e 400 protetores de traqueostomia.

O mundo no ES

Neste mês (19 a 30) o Estado vai sediar uma etapa do Mundial de Voo Livre, em Baixo Guandu. A competição vai reunir 135 atletas de 30 países.

Lamentável e insano

O veto à comercialização da moqueca capixaba nos quiosques da Praia do Morro, em Guarapari, que já dura há alguns verões, foi alvo de alfinetadas entre deputados estaduais. “Lamentável” e “insano” foram alguns dos termos usados.

Lamentável e insano 2

Não é fácil ser empreendedor no setor de turismo no Espírito Santo.

Mineiro esperto

De um motorista mineiro de aplicativo em Vitória: “Dizem que, se Minas não tem mar, vai pro bar. Já que eu não bebo, vim pro mar”.

Tietagem

Assessores próximos de Casagrande não têm sossego. Eles têm que andar coladinhos ao governador para pegar o celular de quem se aproxima dele para tirar selfies.

De volta para o futuro

A Câmara de Vereadores de Cariacica anuncia, com pompa e circunstância, que aboliu o papel no processo legislativo. A iniciativa é boa, mas veio um pouquinho tarde, né?

Alô, Capitão!

Se este governo é “diferente”, por que não atualizou a tabela do Imposto de Renda?

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MINIENTREVISTA

"Receita não pode fazer investigação criminal"

Para advogados, como o tributarista Samir Nemer, é ilegal a conduta da Receita Federal ao abrir investigações secretas contra 134 agentes públicos, incluindo o ministro Gilmar Mendes, do STF. “Isso é desvio de função e até abuso de poder”, aponta.

A Receita Federal pode investigar “focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência”, como aconteceu com o ministro Gilmar Mendes (STF), alvo dessa investigação?

Não é atribuição da Receita Federal fazer investigação criminal, cuja competência é da autoridade policial ou do Ministério Público. Quando um auditor da Receita, que deve se restringir à área tributária, passa a atuar na esfera criminal, pode ser caracterizado desvio de função e até abuso de poder.

Essa investigação sobre o ministro interessaria a quem?

Difícil precisar exatamente a quem poderia interessar investigação feita desta forma. Estamos vivendo tempos de intolerância e radicalismo, e o exercício da magistratura é muito desafiador, pois decisões judiciais proferidas de forma técnica e em observância da lei nem sempre são compreendidas e aceitas por determinados grupos na sociedade. O que não podemos aceitar é o justiçamento de reputações no país.

É comum, numa democracia, governos utilizarem o aparato do Estado contra adversários políticos?

As práticas de perseguição e montagem de dossiês contra adversários demonstram um viés autoritário comum somente em países com governos ditatoriais, que não é o caso do Brasil. Somos um Estado de Direito que tem a democracia como uma grande conquista.

Os responsáveis por essa investigação na Receita Federal podem ser demitidos?

Caso o órgão abra processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do auditor responsável pela investigação e ao final fique comprovado que agiu de forma ilegal, dentre as penalidades cabíveis está a demissão.

A Revista “Cruzoé” afirma que Gilmar Mendes tem patrimônio superior a R$ 20 milhões. Não é um valor expressivo que merece investigação?