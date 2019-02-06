Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Homem com disfunção no órgão sexual pede ajuda à Assembleia

Públicado em 

06 fev 2019 às 18:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Assembleia Legislativa, onde os deputados recebem todo tipo de pedido Crédito: Gazeta Online
Que o Parlamento é a casa do povo, não tenha dúvida, apesar de tudo. Até para os assuntos mais inusitados. Na tarde desta quarta-feira (6), um homem ligou para  o gabinete de um deputado, que é médico, para pedir ajuda. Ele relatou que está há 12 dias com seu órgão sexual permanentemente ereto, distúrbio conhecido como priapismo.
O homem simples, do interior do Estado, é casado e disse que sente muito dor. Ele contou que não está conseguindo ir trabalhar. tem vergonha de sair de casa e está desesperado com essa situação. Ele garantiu à assessoria do deputado que não tomou remédio tipo Viagra.
Os assessores do parlamentar, comovidos com a situação, conseguiram um urologista para o homem, que não tem plano de saúde. Que situação...
O que é priapismo
O priapismo é uma ereção involuntária e persistente. Pode ocorrer espontaneamente ou devido a certos antidepressivos ou fármacos para disfunção erétil. Os sintomas incluem uma ereção que dura mais de quatro horas ou que é recorrente ao longo de várias horas. Normalmente, o pênis fica dolorido ou sensível.
O tratamento imediato é necessário. As opções incluem drenagem de sangue do pênis (aspiração) e medicação para restringir o fluxo sanguíneo ao pênis.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados