Homem com disfunção no órgão sexual pede ajuda à Assembleia

Assembleia Legislativa, onde os deputados recebem todo tipo de pedido Crédito: Gazeta Online

Que o Parlamento é a casa do povo, não tenha dúvida, apesar de tudo. Até para os assuntos mais inusitados. Na tarde desta quarta-feira (6), um homem ligou para o gabinete de um deputado, que é médico, para pedir ajuda. Ele relatou que está há 12 dias com seu órgão sexual permanentemente ereto, distúrbio conhecido como priapismo.

O homem simples, do interior do Estado, é casado e disse que sente muito dor. Ele contou que não está conseguindo ir trabalhar. tem vergonha de sair de casa e está desesperado com essa situação. Ele garantiu à assessoria do deputado que não tomou remédio tipo Viagra.

Os assessores do parlamentar, comovidos com a situação, conseguiram um urologista para o homem, que não tem plano de saúde. Que situação...

O que é priapismo

O priapismo é uma ereção involuntária e persistente. Pode ocorrer espontaneamente ou devido a certos antidepressivos ou fármacos para disfunção erétil. Os sintomas incluem uma ereção que dura mais de quatro horas ou que é recorrente ao longo de várias horas. Normalmente, o pênis fica dolorido ou sensível.