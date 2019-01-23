Hércules Silveira se afasta de Max Filho e quer disputar prefeitura

O deputado Hércules Silveira discursa na Câmara de Vila Velha, cidade da qual quer ser prefeito. Crédito: Câmara de Vila Velha

Aliado de Max Filho na última eleição municipal, o deputado estadual Hércules Silveira (MDB) se afastou e não está mais participando das atividades e inaugurações da Prefeitura de Vila Velha. “Vou repetir o que Max sempre falou: ‘gratidão é a memória do coração’. Mas acho que o coração do prefeito está com Alzheimer”, ironizou o contrariado parlamentar.

A estratégia

Reeleito para o seu quarto mandato consecutivo na Assembleia, Hércules, de 79 anos, já se coloca como pré-candidato a prefeito, um velho sonho que acalenta. Ele já até traçou uma estratégia para chegar lá: “Vou organizar um movimento para que não votem em quem já foi prefeito de Vila Velha”. O deputado não se enquadra nessa restrição, é claro.

Tem alguém aí?

O mês de janeiro já está caminhando para o final, mas a agenda da vice-governadora Jacqueline Moraes não está sendo divulgada no site do governo, como manda a lei.

Na estrada

Lauriete fretou um ônibus e vai nele com parentes e amigos para sua posse como deputada federal em Brasília, no dia 1º de fevereiro.





Mais autonomia

Por sinal, a cantora gospel decidiu que, desta vez, seu futuro mandato não vai ficar a reboque de Magno Malta. Ela quer ter agenda própria e autonomia na sua atuação. E promete ser “transparente”.

Estado santo

Segundo o jornal O Globo, o Espírito Santo é o segundo Estado do país com maior densidade de igrejas. São 2,05 templos por mil habitantes, pouco abaixo do líder Rio de Janeiro, com 2,28.

Mercado da fé

Mas nem as igrejas escaparam

da crise. Dados da Receita Federal mostram que em 2013 foram

abertos 11.901 templos; em 2018, até novembro, foram apenas 6.104.

Alguma dúvida?

O porteiro que salvou um menino de 3 anos de se afogar na piscina de um condomínio em Manguinhos, na Serra, vestia na segunda-feira uma camisa com a inscrição “porto seguro”.

Conexões

O taxista Rogerinho Pinheiro, presidente estadual do PHS, assumiu a presidência do Instituto de Pesos e Medidas do ES (Ipem-ES), órgão que faz a aferição dos taxímetros.

Seis tuitadas

Bolsonaro falou apenas seis dos

45 minutos que lhe foram reservados pela organização do Fórum de Davos. Nem precisava ir lá.

Que país é este?

Leitor foi a um cartório na Praia do Canto “reconhecer firma” (isso ainda existe, gente?). O preço da carimbada é R$ 6,97, mas o cartório, sem troco, “arredondou” para R$ 7.

A prova

Para testar conhecimentos gerais e específicos dos seus assessores, o vereador de Vitória Nathan Medeiros (PSB) aplicou uma prova com 30 questões objetivas e discursivas sobre a estrutura política e administrativa da Câmara e da Prefeitura, além da vida partidária do próprio vereador.

A chance

Quem não for bem na prova vai assistir a uma palestra sobre gestão política. Depois, novo teste será aplicado. Se for mal novamente, o assessor será demitido por “excesso de pouca competência”, também conhecido por incompetência.

O eleitor manda

O senador eleito Marcos do Val (PPS) vai lançar na semana que vem um site para que os eleitores opinem sobre temas de interesse do seu mandato. As opiniões servirão como referência para sua atuação.

Na pista

De olho na Prefeitura de Cariacica em 2020, o deputado Marcelo Santos acaba de dar o primeiro passo: foi eleito presidente do Diretório Municipal do PDT de Cariacica.

Esquerda chique

Os petistas Fernando Haddad e Tarso Genro participaram ontem de uma debate sobre “Democracia e perda de direitos”. Em Lisboa, Portugal.

Palavra de frade

Do frei Pedro, na homilia dominical no Convento da Penha, a respeito da declaração estranha do ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil): “Comparar um liquidificador com um revólver é uma idiotice”.

Dinheiro em caixa

Linhares está podendo. Além de não devolver ao Estado o dinheiro dos convênios, o prefeito Guerino Zanon (MDB) anuncia o pagamento de janeiro dos servidores municipais para amanhã e sexta-feira.

Alô, Capitão!