Água de esgoto para lavar roupa em Colatina. Pode isso?

Colatina tem oito hospitais e quatro presídios.Crédito: Divulgação
O Ministério Público Estadual vai apurar uma denúncia de utilização de água imprópria para lavar roupas de pacientes de um hospital e de presidiários em Colatina. Segundo o MPES, que está na fase inicial da investigação, o denunciante não especificou os locais onde essas irregularidades estariam ocorrendo. A cidade tem quatro presídios e oito hospitais.
O bairro
O MP vai solicitar à empresa Sanear, responsável pelo saneamento básico de Colatina, que se posicione sobre a denúncia. A informação é de que a água seria proveniente de uma ligação com a rede de esgoto do bairro Honório Fraga.
As explicações
O presidente da autarquia municipal, Daniel Dalla Favarato, disse que a Sanear só fornece água tratada. “É preciso saber qual a lavanderia que atende este hospital e o presídio. Algumas destas empresas, assim como outros usuários, utilizam água de captação própria como poços artesianos e lagoas, e isso não é responsabilidade da autarquia”.
É o que temos
Dizer que a visita de Bolsonaro aos EUA não rendeu frutos é exagero. Pelo menos o presidente trouxe uma camisa da seleção de futebol deles.
E o Estado laico?
O vereador Edson Nogueira (MDB) subiu ontem à tribuna da Câmara de Cariacica para reclamar que após a remodelação das pautas das sessões, foi suprimido o versículo bíblico que vinha no cabeçalho do expediente.
Vila Velha em Sampa
O prefeito Max Filho (PSDB) e os vereadores Heliosandro Mattos (PR), Ivan Carlini (DEM) e Rogério Cardoso (DEM) vão ser recebidos na próxima segunda, às 18h, pelo governador João Dória (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
Dória, o canela-verde
Segundo Heliosandro, a comitiva vai pedir a Dória que ajude a trazer empresas para Vila Velha. Será que o governador paulista vai ser tão bonzinho assim com outro Estado? Bem, pelo menos o tucano, que pode ser candidato a presidente, é Cidadão Vila-Velhense. Lembram-se?
O crime
Ontem mais um bicicleta do aplicativo Yellow foi vandalizada em Vitória. Desta vez foi no Centro. O modus operandi do criminoso (ou dos criminosos) é o mesmo: entortar o aro traseiro da bike.
Os criminosos
Tomara que o videomonitoramento da Capital flagre esses destruidores, para que sejam identificados e paguem pelos seus crimes. Aliás, as câmeras espalhadas pela cidade não têm flagrado esses malfeitores?
Na floresta
O prefeito Sérgio Meneguelli, de Colatina, vai dar uma palestra sábado na cidade de Manacapuru, região metropolitana de Manaus (AM).
Contra o presídio
A decisão do governo do Estado de reativar o presídio da Glória encontra resistência na Câmara de Vila Velha. Os 17 vereadores estão articulando a elaboração de um documento, para ser entregue ao governador, posicionando-se contra a volta do complexo prisional.
O caminho
Ontem o deputado Dr. Hércules (MDB) disse a Casagrande que é contra a reativação do Instituto de Readaptação Social (IRS), mas sugeriu que o governador tente convencer a comunidade da Glória da importância do presídio.
Perigo!
A preocupação do governador: o Estado está com 10 mil presos acima da capacidade do sistema.
Motel de valor
A Prefeitura de Vila Velha avaliou em R$ 5,44 milhões o valor da desapropriação do Chalé Motel para que seja aberta a Rua Belo Horizonte, em Itapoã. Segundo a PMVV, na desapropriação estão incluídos três blocos de edificações feitos pelo motel.
As alternativas
Se o proprietário não aceitar o valor, a prefeitura depositará o dinheiro em juízo e vai pedir à Justiça a imissão (autorização) de posse do imóvel.
A lição do motorista
Ontem, no seletivo 1610, uma grávida estava em pé e ninguém cedia o lugar a ela. Até que o motorista, comunicado do fato, parou o ônibus, foi até a roleta e disse aos passageiros: “Bom-dia, gente. Temos uma grávida em pé, alguém poderia dar o lugar a ela? Porque se não, eu vou dar o meu”.
Fora de combate
O vereador Max da Mata (PSDB) diz que não tem comparecido à Câmara de Vitória por estar de licença médica após uma cirurgia do joelho.
Transparência
O vice-prefeito e secretário de Obras da Prefeitura de Vitória, Sérgio Sá, está transmitindo ao vivo, pelas redes sociais, as reuniões sobre o andamento das obras na Capital.
Alô, Seu Confusino!
Os militares perderam ou ganharam?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.