Água de esgoto para lavar roupa em Colatina. Pode isso?

Colatina tem oito hospitais e quatro presídios. Crédito: Divulgação

O Ministério Público Estadual vai apurar uma denúncia de utilização de água imprópria para lavar roupas de pacientes de um hospital e de presidiários em Colatina. Segundo o MPES, que está na fase inicial da investigação, o denunciante não especificou os locais onde essas irregularidades estariam ocorrendo. A cidade tem quatro presídios e oito hospitais.

O bairro

O MP vai solicitar à empresa Sanear, responsável pelo saneamento básico de Colatina, que se posicione sobre a denúncia. A informação é de que a água seria proveniente de uma ligação com a rede de esgoto do bairro Honório Fraga.

As explicações

O presidente da autarquia municipal, Daniel Dalla Favarato, disse que a Sanear só fornece água tratada. “É preciso saber qual a lavanderia que atende este hospital e o presídio. Algumas destas empresas, assim como outros usuários, utilizam água de captação própria como poços artesianos e lagoas, e isso não é responsabilidade da autarquia”.

É o que temos

Dizer que a visita de Bolsonaro aos EUA não rendeu frutos é exagero. Pelo menos o presidente trouxe uma camisa da seleção de futebol deles.

E o Estado laico?

O vereador Edson Nogueira (MDB) subiu ontem à tribuna da Câmara de Cariacica para reclamar que após a remodelação das pautas das sessões, foi suprimido o versículo bíblico que vinha no cabeçalho do expediente.

Vila Velha em Sampa

O prefeito Max Filho (PSDB) e os vereadores Heliosandro Mattos (PR), Ivan Carlini (DEM) e Rogério Cardoso (DEM) vão ser recebidos na próxima segunda, às 18h, pelo governador João Dória (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Dória, o canela-verde

Segundo Heliosandro, a comitiva vai pedir a Dória que ajude a trazer empresas para Vila Velha. Será que o governador paulista vai ser tão bonzinho assim com outro Estado? Bem, pelo menos o tucano, que pode ser candidato a presidente, é Cidadão Vila-Velhense. Lembram-se?

O crime

Ontem mais um bicicleta do aplicativo Yellow foi vandalizada em Vitória. Desta vez foi no Centro. O modus operandi do criminoso (ou dos criminosos) é o mesmo: entortar o aro traseiro da bike.

Os criminosos

Tomara que o videomonitoramento da Capital flagre esses destruidores, para que sejam identificados e paguem pelos seus crimes. Aliás, as câmeras espalhadas pela cidade não têm flagrado esses malfeitores?

Na floresta

O prefeito Sérgio Meneguelli, de Colatina, vai dar uma palestra sábado na cidade de Manacapuru, região metropolitana de Manaus (AM).

Contra o presídio

A decisão do governo do Estado de reativar o presídio da Glória encontra resistência na Câmara de Vila Velha. Os 17 vereadores estão articulando a elaboração de um documento, para ser entregue ao governador, posicionando-se contra a volta do complexo prisional.

O caminho

Ontem o deputado Dr. Hércules (MDB) disse a Casagrande que é contra a reativação do Instituto de Readaptação Social (IRS), mas sugeriu que o governador tente convencer a comunidade da Glória da importância do presídio.

Perigo!

A preocupação do governador: o Estado está com 10 mil presos acima da capacidade do sistema.

Motel de valor

A Prefeitura de Vila Velha avaliou em R$ 5,44 milhões o valor da desapropriação do Chalé Motel para que seja aberta a Rua Belo Horizonte, em Itapoã. Segundo a PMVV, na desapropriação estão incluídos três blocos de edificações feitos pelo motel.

As alternativas

Se o proprietário não aceitar o valor, a prefeitura depositará o dinheiro em juízo e vai pedir à Justiça a imissão (autorização) de posse do imóvel.

A lição do motorista

Ontem, no seletivo 1610, uma grávida estava em pé e ninguém cedia o lugar a ela. Até que o motorista, comunicado do fato, parou o ônibus, foi até a roleta e disse aos passageiros: “Bom-dia, gente. Temos uma grávida em pé, alguém poderia dar o lugar a ela? Porque se não, eu vou dar o meu”.

Fora de combate

O vereador Max da Mata (PSDB) diz que não tem comparecido à Câmara de Vitória por estar de licença médica após uma cirurgia do joelho.

Transparência

O vice-prefeito e secretário de Obras da Prefeitura de Vitória, Sérgio Sá, está transmitindo ao vivo, pelas redes sociais, as reuniões sobre o andamento das obras na Capital.

Alô, Seu Confusino!