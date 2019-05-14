Greve da Educação deixa a Polícia Militar em alerta

Policiais militares ficarão de prontidão amanhã o dia todo na Grande Vitória. Crédito: Divulgação

A greve nacional do setor de Educação, prevista para esta quarta-feira (15), está mobilizando a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) e Polícia Militar. O comando da PM determinou que o expediente administrativo nas suas unidades na Grande Vitória seja transformado em operacional para que toda a tropa esteja de prontidão e seja acionada se houver necessidade, por causa das manifestações populares.

O comando da corporação determinou também que o uniforme dos policiais será o utilizado no policiamento ostensivo com coletes.

O movimento, segundo os organizadores, foi convocado em protesto contra o corte de verbas para a educação pública e contra a reforma da Previdência. Duas grandes concentrações estão previstas, às 16h30, em frente à Ufes e em frente ao Ifes de Jucutuquara.

Deverão participar instituições de ensino superior, públicas e privadas, e escolas de ensino médio e fundamental, inclusive as particulares.