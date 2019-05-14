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Leonel Ximenes

Greve da Educação deixa a Polícia Militar em alerta

Públicado em 

14 mai 2019 às 20:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais militares ficarão de prontidão amanhã o dia todo na Grande Vitória. Crédito: Divulgação
A greve nacional do setor de Educação, prevista para esta quarta-feira (15), está mobilizando a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) e Polícia Militar. O comando da PM determinou que o expediente administrativo nas suas unidades na Grande Vitória seja transformado em operacional para que toda a tropa esteja de prontidão e seja acionada se houver necessidade, por causa das manifestações populares.
O comando da corporação determinou também que o uniforme dos policiais será o utilizado no policiamento ostensivo com coletes. 
O movimento, segundo os organizadores, foi convocado em protesto contra o corte de verbas para a educação pública e contra a reforma da Previdência. Duas grandes concentrações estão previstas, às 16h30, em frente à Ufes e em frente ao Ifes de Jucutuquara.
Deverão participar instituições de ensino superior, públicas e privadas, e escolas de ensino médio e fundamental, inclusive as particulares.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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