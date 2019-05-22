Granito do ES é usado pela Vale para conter barragens em Minas

Blocos de granitos retirados de jazidas de Nova Venécia. Crédito: Divulgação

A Vale está comprando blocos de granito em municípios do Noroeste do Estado para serem utilizados nas barragens de rejeitos da mineradora em Minas Gerais. Os blocos, sem valor comercial por terem sido reprovados no controle de qualidade, têm de cinco a sete toneladas e medem entre 5m x 7m ou 7m x 5m.

A cidade

A empresa que fornece os blocos está localizada em São Domingos do Norte, mas as jazidas estão principalmente em Barra de São Francisco e em outras cidades da Região Noroeste. As pedras estão sendo usadas, por exemplo, na mina da Vale em Barão de Cocais (MG), cuja parede pode se romper a qualquer momento.

As vantagens

O bloco de granito é considerado eficaz na contenção de rejeitos por ser resistente, de valor estético e além disso ecologicamente correto por não ser transformado ele mesmo em rejeito.

Seletivo?

Ontem de manhã, o ônibus seletivo da linha 1603 (Itaparica x Rodoviária de Vitória) estava entupido, com muita gente em pé.

Lata de sardinha

A certa altura, quando o ônibus estava mais cheio, o motorista levantou-se e pediu para os passageiros se apertarem ainda mais para caber todo mundo.

O preço do aperto

E o preço desse “conforto” todo custa a bagatela de R$ 6,05.

Não é ficção

Moral do “Game of Thrones”: guerras, mortes, traições, sangue derramado, dor e sofrimento. Mas a paz só foi alcançada por meio da política

Longe disso

Está longe de ser “por motivos familiares” a razão pela qual o coronel Nylton Rodrigues deixou repentinamente a Secretaria de Defesa Social da Serra.

Lula ex-livre

Estão dizendo nas redes sociais que depois que Lula se casar novamente será o fim do #Lulalivre.

Vamos lá?

Começa hoje a 6ª Feira Literária Capixaba, na Ufes. Ler é o melhor caminho.

Pagando o pato

O pato da Fiesp, que participou ativamente do movimento do impeachment de Dilma, ganhou um rival. Ontem, em Brasília, uma manifestação de policiais civis de todo o país também levou um pato amarelinho.

A juíza não curtiu

Na segunda-feira, na Assembleia Legislativa, ao receber uma comenda, era visível o constrangimento da juíza Gisele Souza de Oliveira.

A juíza não curtiu 2

Ao cumprimentar formalmente a ministra Damares Alves, a doutora recebeu efusivos abraço e beijos por parte da titular da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Me inclui fora dessa

Nessa mesma cerimônia, a locutora do evento justificou a ausência da secretária estadual dos Direitos Humanos, Nara Borgo, por ela estar recebendo uma honraria da Câmara de Vila Velha. Mas como, se a solenidade do Legislativo canela-verde foi adiada?

Intragável (a peixada)

Na Assembleia, a ministra chamou a moqueca capixaba de “peixada”.

Dinheiro de fora

Foi aprovado, na Bolívia, o empréstimo internacional de US$ 27,6 milhões (R$ 111 milhões) para a Prefeitura de Vila Velha investir em obras de drenagem, pavimentação e melhorias ambientais na cidade. Só falta agora a sanção do Senado e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Indefesas

Cinco tartarugas apareceram mortas na Ilha do Frade após o temporal de sábado. Ambientalistas dizem que foi por causa de redes de pesca que não foram retiradas do mar.

Os neocapixabas

A Assembleia aprovou projeto do Capitão Assumção (PSL) que concede o título de Cidadão Espírito-Santense a Bolsonaro e aos ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

Reza, Brasília!

Hoje é dia de Santa Rita, a advogada das causas perdidas.

Que país é este?

Um cadeirante tentou entrar no ônibus 211 (Jardim Camburi/Santo André) na Avenida Beira-Mar. Mas foi informado pelo motorista de que o elevador do coletivo estava com problemas e ele teria que esperar o próximo ônibus.

Alô, deputado Pazolini!