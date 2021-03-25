Governo deve anunciar suspensão do transporte coletivo no ES

O governador Renato Casagrande
(PSB) vai anunciar nesta quinta (25), às 14h, novas medidas para reduzir a transmissão da Covid-19 no Espírito Santo. Uma das principais é a paralisação total do transporte coletivo, segundo uma fonte do Palácio Anchieta. A paralisação começaria neste domingo (27) até o Domingo de Páscoa (4 de abril).
O fechamento dos supermercados, a princípio, não será adotado. Um prefeito da Grande Vitória, ouvido pela coluna, disse que ainda não tem informações oficiais, entretanto, adianta que as restrições que serão anunciadas serão maiores: "Mas tudo indica que as medidas restritivas serão reforçadas".
Há pouco, nas redes sociais, o governador pediu a apoio às medidas: "Entendemos que todos estamos a favor da vida e preocupados tanto com a saúde quanto com a economia. No entanto, num momento delicado como este, é difícil tomar decisões que acolham a angústia de todos. Uma coisa é certa: precisamos abrir mão de algo pelo bem comum. E a solução virá quando lutarmos juntos".
Pelo Painel Covid-19
da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o Espírito Santo tem 366.120 caos confirmados da doença, com 7.110 óbitos. O índice de letalidade está em 1,9%,