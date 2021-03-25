Governo deve anunciar suspensão do transporte coletivo no ES

O fechamento dos supermercados, a princípio, não será adotado. Um prefeito da Grande Vitória, ouvido pela coluna, disse que ainda não tem informações oficiais, entretanto, adianta que as restrições que serão anunciadas serão maiores: "Mas tudo indica que as medidas restritivas serão reforçadas".

Há pouco, nas redes sociais, o governador pediu a apoio às medidas: "Entendemos que todos estamos a favor da vida e preocupados tanto com a saúde quanto com a economia. No entanto, num momento delicado como este, é difícil tomar decisões que acolham a angústia de todos. Uma coisa é certa: precisamos abrir mão de algo pelo bem comum. E a solução virá quando lutarmos juntos".