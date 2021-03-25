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Leonel Ximenes

Governo deve anunciar suspensão do transporte coletivo no ES

Medida será adotada para conter o aumento da transmissão da Covid-19 no Espírito Santo

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:39

Públicado em 

25 mar 2021 às 13:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O anúncio será às 14h desta quinta.
O anúncio será às 14h desta quinta. Crédito: Twitter
governador Renato Casagrande (PSB)  vai anunciar nesta quinta (25), às 14h, novas medidas para reduzir a transmissão da Covid-19 no Espírito Santo. Uma das principais é a paralisação total do transporte coletivo, segundo uma fonte do Palácio Anchieta. A paralisação começaria neste domingo (27) até o Domingo de Páscoa (4 de abril). 
O fechamento dos supermercados, a princípio, não será adotado.  Um prefeito da Grande Vitória, ouvido pela coluna, disse que ainda não tem informações oficiais, entretanto, adianta que as restrições que serão anunciadas serão maiores:  "Mas tudo indica que as medidas restritivas serão reforçadas".
Há pouco, nas redes sociais, o governador pediu a apoio às medidas: "Entendemos que todos estamos a favor da vida e preocupados tanto com a saúde quanto com a economia. No entanto, num momento delicado como este, é difícil tomar decisões que acolham a angústia de todos. Uma coisa é certa: precisamos abrir mão de algo pelo bem comum. E a solução virá quando lutarmos juntos".
Pelo Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o Espírito Santo tem 366.120 caos confirmados da doença, com 7.110 óbitos. O índice de letalidade está em 1,9%,
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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