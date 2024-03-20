Gorjeta de 27,5%: Aeroporto de Vitória promete "medidas contratuais cabíveis"

A nota fiscal com o valor turbinado da gorjeta Crédito: Divulgação

A Zurich Airport Brasil prometeu investigar a lanchonete do Aeroporto de Vitória que cobrou 27,5% de um cliente, a título de gorjeta, conforme mostrou a coluna nesta terça-feira (19) . Em nota, a concessionária diz não concordar com a prática, promete apurar o caso e adotar outras providências.

“A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória , não compactua com o percentual de cobrança de gorjeta citado na reportagem e lamenta profundamente o ocorrido”, diz o texto.

Ainda de acordo com a nota, a lanchonete Vix 3800, que cobrou o percentual de gorjeta acima do padrão, será acionada: “A concessionária irá notificar o estabelecimento para esclarecimentos e tomará as medidas contratuais cabíveis, tendo em vista que os lojistas têm obrigação, por contrato, de manter uma política de preços de acordo com as boas práticas de mercado e leis aplicáveis”, diz a Zurich Airport Brasil.

COMO ACONTECEU A COBRANÇA

Conforme mostrou a coluna, na manhã desta segunda-feira (19) um cliente foi surpreendido com o valor da gorjeta cobrado por um lanche que custou no total R$ 37. Em vez de cobrar os 10% usuais (R$ 3,70), a Vix 3800 cobrou R$ 10,15 pela taxa de serviço - o equivalente a 27,5% do valor total do consumo.

O cliente, que disse foi obrigado por uma atendente a pagar o percentual a mais, reclamou da cobrança abusiva e, por causa disso, a gerência da lanchonete devolveu ao consumidor, via Pix , os R$ 10,15 cobrados pelo serviço extra.