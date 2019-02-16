Estado vai investir R$ 10 milhões no Kleber Andrade

Estádio Kleber Andrade, que receberá melhorias e novos equipamentos neste ano. Crédito: G1

A Secretaria de Estado de Esportes (Sesport) vai lançar, neste primeiro semestre, o edital para a instalação do placar eletrônico (com LED), duas escada-rolantes, elevadores, sistema de catracas eletrônicas e videomonitoramento e concluir os banheiros do Estádio Kleber Andrade, em Campo Grande, Cariacica. O custo total das obras está em torno de R$ 10 milhões.

Palco de eventos

O objetivo do governo, além de tentar valorizar o futebol capixaba, é atrair grandes eventos para o Espírito Santo. O Kleber Andrade, por sinal, recebe na próxima quarta-feira o jogo entre Serra e Vasco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Capitã do mato

Empresária e “influencer” bastante conhecida no mundo dos casamentos estava ontem em sua loja, em Vila Velha, ensinando à filha de menos de 3 anos a tratar uma de suas funcionárias, negra, como “escrava”.

Tem remédio isso?

Luiz Carlos Ciciliotti, o quase futuro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é farmacêutico por formação.

Alguma dúvida?

De um observador da cena política: “Preso, Luiz Durão tem mais influência na Assembleia do que solto”.

Musse no Musso

O presidente da Associação das Câmaras Municipais do Estado (sim, isso existe), Wilton Minarini, em discurso ontem na Assembleia Legislativa durante o 3º Fórum dos Vereadores e Vereadoras, chamou o presidente da Casa, Erick Musso, de “Érico Musse”.

Ele merece!

A nova travessa da Av. Leitão da Silva vai se chamar Emídio Pais.

Ambiente pelo meio

O prefeito Gilson Daniel nomeou Devanir Ferreira, ex-vereador de Vitória, secretário de Meio Ambiente de Viana.

O ministro não conhece

Fica a dúvida: será que Devanir Ferreira conhece Chico Mendes?

Liberaram?

Não é só na Praia da Costa e no Parque Atlântico (Camburi): o Parque Urbano de Cocal, em Vila Velha, também tem um animado point da maconha. Haja fumaça.

Contagem regressiva

A vice-governadora Jacqueline Rocha (PSB) reuniu sua equipe, exigiu empenho e alertou, na quinta-feira, que faltavam 1.461 dias para o fim do atual governo.

De cá para lá

Ângela Silvares, que foi secretária de Governo de Paulo Hartung até dezembro passado, toma posse nesta segunda-feira como secretária de Controle e Transparência da Prefeitura de Vila Velha.

No século XX

O Ifes de Santa Maria de Jetibá abriu inscrições para processo seletivo de vagas remanescentes no curso Técnico em Agricultura. Mas quem quis participar teve que se deslocar até a cidade para se inscrever. Nada de internet.

O público privado

Na sessão da Assembleia da última terça-feira, o deputado Sérgio Majeski (PSB) reclamou que o elevador privativo dos funcionários está sendo usado por assessores, atrapalhando a mobilidade de suas excelências.

A advertência

Logo a seguir, o deputado Marcelo Santos (PDT), 1º vice-presidente da Ales, concordou com a reclamação do colega, disse que iria pedir providências à segurança da Casa e advertiu: o uso indevido do elevador privativo pode causar exoneração.

Enquanto isso...

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) pediu ao primeiro-secretário da Casa que acabe com os elevadores exclusivos de suas excelências no Senado.

Bandidos antenados

Quatro bandidos foram presos em Vila Velha com R$ 13.550 em notas falsas. Sinal dos tempos: as notas são de reais, e não de dólares, como antigamente; e um dos meliantes foi preso com a camisa do Paris Saint-Germain, e não de um clube brasileiro, como era comum quando aqui tinha bom futebol.

Calma, coronel...

Enivaldo dos Anjos (PSD) está comportado por força da função de líder do governo na Assembleia. Mas o deputado não está se aguentando mais, está doido para começar a dar pancada. A Vale é a primeira da fila.

Aposentados, uni-vos!

Precisa ir à agência do INSS em Guarapari? É bom ter paciência e nervos de aço. Lá o segurado demora a ser atendido, resultado da falta de servidores – menos da metade do número ideal, que é de 16.

Alô, Brasil!