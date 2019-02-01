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Leonel Ximenes

ES volta a ter mais de 100 homicídios em um mês

Os municípios de Vitória e Vila Velha apresentaram aumento em relação ao ano passado

Públicado em 

01 fev 2019 às 11:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo registrou no primeiro mês de 2019 um total de 103 homicídios. A última vez que o Estado teve mais de 100 assassinatos foi em março do ano passado, com 112 homicídios.
Os municípios de Vitória e Vila Velha apresentaram aumento em relação ao ano passado. Foram 11 assassinatos na Capital e 19 no município canela-verde. A Serra mantém seu ritmo de redução, com queda de 33% dos assassinatos. Foram 16 neste ano, contra 24 no ano passado. Cariacica também teve uma queda, de 39%. Foram 11 casos em 2019, contra 18 em 2018.
Viana, com as três mortes desta quinta (31), também teve um crescimento exponencial. Foram cinco mortes neste ano. Já no ano passado, não havia ocorrido nenhuma morte violenta durante janeiro.
DIAS COM MAIS ASSASSINATOS 
Domingo lidera os assassinatos, com 22 casos, seguido por quarta-feira (18), e sábado (16).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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