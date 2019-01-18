Eleição na Unimed Vitória tem racha e duas chapas

Hospital da Unimed em Vitória: novo presidente vai gerir faturamento de R$ 1,4 bilhão.Crédito: Unimed/Divulgação
Duas chapas estão registradas para concorrer à eleição para a diretoria da Unimed Vitória, marcada para 13 de fevereiro. Em jogo, a administração de uma faturamento anual de R$ 1,4 bilhão, maior que o orçamento de 76 municípios do Estado – só perde para Vitória e Serra.
Os candidatos
Pela chapa da situação, apoiada pelo atual presidente, Márcio Almeida, disputa o pleito o clínico-geral Fernando Ronchi, atual diretor administrativo-financeiro; e pela oposição, o ginecologista e obstetra Remegildo Gava Milanez, diretor de Mercado.
Separados
Por sinal, essa eleição é marcada por um racha: Remegildo Gava se desentendeu com a atual diretoria e resolveu lançar uma chapa própria. Cada chapa tem 27 integrantes. O mandato é de quatro anos.
O eleitorado
Estão aptos a votar pelo menos 2,6 mil médicos cooperados da Grande Vitória (incluindo Fundão e Guarapari), Anchieta, Marechal Floriano e Domingos Martins.
Greve alternativa
Em grupos de militares, tem gente falando que a greve, pelos seus riscos, está sendo substituídas pelos famosos atestados médicos.
Dois anos depois...
Por sinal, o próprio governo admite que há mais de 500 PMs afastados do serviço. A maioria, segundo o Estado, por estresse decorrente da paralisação de fevereiro de 2017.
Rato diabético
Em Baixo Guandu, um consumidor que encontrou um rato morto em uma embalagem de açúcar ganhou ação na Justiça e vai receber R$ 2 mil de indenização do supermercado.
A solução
A Prefeitura de Vila Velha teve que comprar um guincho para remover carros das vias públicas. É que não foi renovado ainda o convênio entre o Detran e o Batalhão de Trânsito da PM para esse tipo de serviço.
Luciano Rezende saiu
Quer tirar o prefeito Luciano Rezende de um grupo de zap? Fácil: é só criticar o governo dele. Não falha.
I love Paris
Em Paris, FHC diz que é oposição ao governo Bolsonaro. Gente, em Paris, é chique até ser oposição.
Naufragando
Faz mais de um ano que as Prefeituras de Vitória e Vila Velha anunciaram a retomada do transporte aquaviário. Nesse período a retomada que houve mesmo é do preço das passagens dos ônibus municipais.
Por que parou?
O Conselho Estadual de Ética Pública do Estado está inativo (como pode?), mas tem gente no governo Casagrande querendo reativá-lo.
Desperdício
O Conselho poderia, por exemplo, se manifestar em casos como o de Leo Cruz, que foi nomeado para uma diretoria da Setop apesar de ter sido alvo de uma operação policial quando estava no governo do DF.
O povo no poder
Depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente as duas quadras de tênis da Praça dos Namorados foram pintadas. Pelos próprios frequentadores, que cansaram de esperar a Prefeitura de Vitória tomar a iniciativa. Mas ainda falta a reforma, tá?
Conexões
Leitor da coluna encontrou no comércio de Florianópolis (SC) uma churrasqueira portátil, daquelas que os farofeiros usam, de nome Guarapari.
Apoiado
Autor do bordão “moqueca é capixaba, o resto é peixada”, o jornalista Cacau Monjardim assume outra frente de luta. Pra ele, “panela de barro, só a de Goiabeiras, o resto é tralha de fogão”.
Caiu
No ano passado, 47 mulheres foram assassinadas por arma de fogo no Estado; em 2017 foram 73.
Cartões roubados
Sem garagem no seu prédio, idoso que mora na Praia do Canto já teve seu carro arrombado três vezes. Tudo isso para os gatunos roubarem o cartão que dá direito a ele de estacionar nas imediações da sua residência.
Alô, banhistas!
Gente que ouve som alto nas praias, além do déficit de educação formal, também não tem déficit de educação musical?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.