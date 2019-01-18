Eleição na Unimed Vitória tem racha e duas chapas

Hospital da Unimed em Vitória: novo presidente vai gerir faturamento de R$ 1,4 bilhão. Crédito: Unimed/Divulgação

Duas chapas estão registradas para concorrer à eleição para a diretoria da Unimed Vitória, marcada para 13 de fevereiro. Em jogo, a administração de uma faturamento anual de R$ 1,4 bilhão, maior que o orçamento de 76 municípios do Estado – só perde para Vitória e Serra.

Os candidatos

Pela chapa da situação, apoiada pelo atual presidente, Márcio Almeida, disputa o pleito o clínico-geral Fernando Ronchi, atual diretor administrativo-financeiro; e pela oposição, o ginecologista e obstetra Remegildo Gava Milanez, diretor de Mercado.

Separados

Por sinal, essa eleição é marcada por um racha: Remegildo Gava se desentendeu com a atual diretoria e resolveu lançar uma chapa própria. Cada chapa tem 27 integrantes. O mandato é de quatro anos.

O eleitorado

Estão aptos a votar pelo menos 2,6 mil médicos cooperados da Grande Vitória (incluindo Fundão e Guarapari), Anchieta, Marechal Floriano e Domingos Martins.

Greve alternativa

Em grupos de militares, tem gente falando que a greve, pelos seus riscos, está sendo substituídas pelos famosos atestados médicos.

Dois anos depois...

Por sinal, o próprio governo admite que há mais de 500 PMs afastados do serviço. A maioria, segundo o Estado, por estresse decorrente da paralisação de fevereiro de 2017.

Rato diabético

Em Baixo Guandu, um consumidor que encontrou um rato morto em uma embalagem de açúcar ganhou ação na Justiça e vai receber R$ 2 mil de indenização do supermercado.

A solução

A Prefeitura de Vila Velha teve que comprar um guincho para remover carros das vias públicas. É que não foi renovado ainda o convênio entre o Detran e o Batalhão de Trânsito da PM para esse tipo de serviço.

Luciano Rezende saiu

Quer tirar o prefeito Luciano Rezende de um grupo de zap? Fácil: é só criticar o governo dele. Não falha.

I love Paris

Em Paris, FHC diz que é oposição ao governo Bolsonaro. Gente, em Paris, é chique até ser oposição.

Naufragando

Faz mais de um ano que as Prefeituras de Vitória e Vila Velha anunciaram a retomada do transporte aquaviário. Nesse período a retomada que houve mesmo é do preço das passagens dos ônibus municipais.

Por que parou?

O Conselho Estadual de Ética Pública do Estado está inativo (como pode?), mas tem gente no governo Casagrande querendo reativá-lo.

Desperdício

O Conselho poderia, por exemplo, se manifestar em casos como o de Leo Cruz, que foi nomeado para uma diretoria da Setop apesar de ter sido alvo de uma operação policial quando estava no governo do DF.

O povo no poder

Depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente as duas quadras de tênis da Praça dos Namorados foram pintadas. Pelos próprios frequentadores, que cansaram de esperar a Prefeitura de Vitória tomar a iniciativa. Mas ainda falta a reforma, tá?

Conexões

Leitor da coluna encontrou no comércio de Florianópolis (SC) uma churrasqueira portátil, daquelas que os farofeiros usam, de nome Guarapari.

Apoiado

Autor do bordão “moqueca é capixaba, o resto é peixada”, o jornalista Cacau Monjardim assume outra frente de luta. Pra ele, “panela de barro, só a de Goiabeiras, o resto é tralha de fogão”.

Caiu

No ano passado, 47 mulheres foram assassinadas por arma de fogo no Estado; em 2017 foram 73.

Cartões roubados

Sem garagem no seu prédio, idoso que mora na Praia do Canto já teve seu carro arrombado três vezes. Tudo isso para os gatunos roubarem o cartão que dá direito a ele de estacionar nas imediações da sua residência.

Alô, banhistas!