“E quem deixou chegar nesse ponto?", diz Casagrande sobre Segurança

O governador Casagrande: "Eu cheguei agora" Crédito: G1

Era apenas uma postagem rotineira do governador nas redes sociais, em tom de júbilo, sobre o novo telão do Estádio Kleber Andrade, instalado na segunda-feira e agora em fase de ajustes. Mas teve internauta que perdeu a esportiva e questionou Casagrande sobre o investimento no placar eletrônico e a suposta falta de recursos para a área da Segurança Pública.

“Sério isso? Rapaz, difícil, viu. Enquanto isso a segurança pública do Estado segue com o pior salário do país”, atacou o internauta.

A REAÇÃO

O governador contra-atacou, sugerindo que seu antecessor, Paulo Hartung, é o verdadeiro culpado pela situação: “E quem foi que deixou chegar nesse ponto? Eu cheguei agora...”

Outro internauta resolveu contribuir para o “debate” e criticou Casagrande: “Desculpe, governador, mas a crítica que faço ao presidente [Bolsonaro] faço ao senhor também. Essa resposta de que ‘eu cheguei agora’ é muito rasa. Não condiz com um presidente nem com um governador. Entendi a crítica do rapaz, e entendo que não foi o senhor que deixou chegar a esse ponto. Porém, é do senhor que vamos cobrar! E é o senhor que terá de resolver!”