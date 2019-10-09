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Leonel Ximenes

“E quem deixou chegar nesse ponto?", diz Casagrande sobre Segurança

Governador reagiu a uma crítica de um internauta sobre os salários do setor no ES

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 15:16

Públicado em 

09 out 2019 às 15:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador Casagrande: "Eu cheguei agora" Crédito: G1
Era apenas uma postagem rotineira do governador nas redes sociais, em tom de júbilo, sobre o novo telão do Estádio Kleber Andrade, instalado na segunda-feira e agora em fase de ajustes.  Mas teve internauta que perdeu a esportiva e questionou Casagrande sobre o investimento no placar eletrônico e a suposta falta de recursos para a área da Segurança Pública.
“Sério isso? Rapaz, difícil, viu. Enquanto isso a segurança pública do Estado segue com o pior salário do país”, atacou o internauta.

A REAÇÃO

O governador contra-atacou, sugerindo que seu antecessor, Paulo Hartung, é o verdadeiro culpado pela situação:  “E quem foi que deixou chegar nesse ponto? Eu cheguei agora...”
Outro internauta resolveu contribuir para o “debate” e criticou Casagrande: “Desculpe, governador, mas a crítica que faço ao presidente [Bolsonaro] faço ao senhor também. Essa resposta de que ‘eu cheguei agora’ é muito rasa. Não condiz com um presidente nem com um governador. Entendi a crítica do rapaz, e entendo que não foi o senhor que deixou chegar a esse ponto. Porém, é do senhor que vamos cobrar! E é o senhor que terá de resolver!”
E a disputa foi encerrada por aí mesmo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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