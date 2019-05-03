Droga com personagens infantis invade bailes funk

Lança-perfume com adesivos da boneca Barbie distribuído nos Bailes do Mandela. Crédito: Reprodução da internet

Um lança-perfume conhecido como “lança da maçã”, repleto de rótulos com personagens infantis, inclusive a boneca Barbie, tem invadido os Bailes do Mandela na Grande Vitória. O entorpecente é comercializado em Vitória (Ilha de Monte Belo, Bairro da Penha, Baile do Cabral e Pagofunk do Itararé) e no Baile do MDG (Morro dos Gama), em Cariacica.

O público

O lança-perfume tem sido anunciado para um público de 12 mil pessoas no Twitter por um homem, em um vídeo, com a máscara de Guy Fawkes (conhecida do grande público pelo filme “V de Vingança”), que segura uma pistola e usa cordão de ouro.

Tudo aberto

Clientes, em sua maioria jovens, anunciam no Twitter que estão consumindo a droga e em qual baile estão fazendo isso. Em seguida, o perfil oficial do lança-perfume republica o depoimento dos internautas.

Cinco estrelas

Aconteceu no mesmo dia na semana passada, em Vitória, com motoristas de Uber: “Sr., seja bem-vindo. Tenho wi-fi, a senha está aqui e também tenho aplicativo de música. Quer escolher alguma coisa?”

Sem estrelas

E eis o relato de uma passageira: “Duas vezes peguei o Uber e andei com eles procurando posto para abastecer. O de hoje estava na reserva. Só God (Deus)!

Tradição centenária

As tradicionais bandas de congo e da Igreja Católica de Alfredo Chaves estão apreensivas. É que o Barracão de São Benedito, onde há mais de 100 anos ocorrem os festejos populares da comunidade, está para ser tombado pela prefeitura. O problema: a prefeitura que assumir a gestão do espaço, que hoje é da comunidade.

Pedido de ajuda

Os membros do congo e da Igreja concordam com o tombamento, mas querem continuar a gerir o Barracão. Preocupadas, as bandas de congo pediram à Comissão Espírito-santense de Folclore e ao Conselho Estadual de Cultura que acompanhem o caso.

A “surpresa”

De uma assessoria de imprensa do Rio Grande do Sul: “Prefeito gaúcho surpreende e matricula seus filhos em escola pública”.

Que país é este?

Surpreende? Enquanto o ato de um político de matricular filhos em escola pública for “surpreendente”, o Brasil continuará a ser o Brasil.

O time

Ilona Szabó, diretora do Instituto Igarapé, o ex-presidente do BC Edmar Bacha e o ex-governador Paulo Hartung foram escolhidos como novos conselheiros do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

Currículo virtuoso

Cientista política especialista em segurança pública e política de drogas. Ilona, no dia 22 de fevereiro, foi convidada pelo ministro Sérgio Moro para integrar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E no dia 28, foi exonerada do cargo de suplente por pressão de Bolsonaro.

Alô, brasileiro!