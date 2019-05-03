Droga com personagens infantis invade bailes funk

Um lança-perfume conhecido como “lança da maçã”, repleto de rótulos com personagens infantis, inclusive a boneca Barbie, tem invadido os Bailes do Mandela na Grande Vitória. O entorpecente é comercializado em Vitória (Ilha de Monte Belo, Bairro da Penha, Baile do Cabral e Pagofunk do Itararé) e no Baile do MDG (Morro dos Gama), em Cariacica.
O público
O lança-perfume tem sido anunciado para um público de 12 mil pessoas no Twitter por um homem, em um vídeo, com a máscara de Guy Fawkes (conhecida do grande público pelo filme “V de Vingança”), que segura uma pistola e usa cordão de ouro.
Tudo aberto
Clientes, em sua maioria jovens, anunciam no Twitter que estão consumindo a droga e em qual baile estão fazendo isso. Em seguida, o perfil oficial do lança-perfume republica o depoimento dos internautas.
Cinco estrelas
Aconteceu no mesmo dia na semana passada, em Vitória, com motoristas de Uber: “Sr., seja bem-vindo. Tenho wi-fi, a senha está aqui e também tenho aplicativo de música. Quer escolher alguma coisa?”
Sem estrelas
E eis o relato de uma passageira: “Duas vezes peguei o Uber e andei com eles procurando posto para abastecer. O de hoje estava na reserva. Só God (Deus)!
Tradição centenária
As tradicionais bandas de congo e da Igreja Católica de Alfredo Chaves estão apreensivas. É que o Barracão de São Benedito, onde há mais de 100 anos ocorrem os festejos populares da comunidade, está para ser tombado pela prefeitura. O problema: a prefeitura que assumir a gestão do espaço, que hoje é da comunidade.
Pedido de ajuda
Os membros do congo e da Igreja concordam com o tombamento, mas querem continuar a gerir o Barracão. Preocupadas, as bandas de congo pediram à Comissão Espírito-santense de Folclore e ao Conselho Estadual de Cultura que acompanhem o caso.
A “surpresa”
De uma assessoria de imprensa do Rio Grande do Sul: “Prefeito gaúcho surpreende e matricula seus filhos em escola pública”.
Que país é este?
Surpreende? Enquanto o ato de um político de matricular filhos em escola pública for “surpreendente”, o Brasil continuará a ser o Brasil.
O time
Ilona Szabó, diretora do Instituto Igarapé, o ex-presidente do BC Edmar Bacha e o ex-governador Paulo Hartung foram escolhidos como novos conselheiros do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).
Currículo virtuoso
Cientista política especialista em segurança pública e política de drogas. Ilona, no dia 22 de fevereiro, foi convidada pelo ministro Sérgio Moro para integrar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E no dia 28, foi exonerada do cargo de suplente por pressão de Bolsonaro.
Alô, brasileiro!
Você gostaria de morar num país cujo governo despreza o pensamento, a Universidade e as Ciências Humanas?