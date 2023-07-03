Dois capixabas participam de encontro na ONU, em Nova York

A secretária de Estado de Direitos Humanos
, Nara Borgo, e o subsecretário de Políticas para as Juventudes, Jiberlandio Miranda, foram convidados para participar da 17ª Cúpula Internacional de Direitos Humanos da Juventude, na sede da ONU, em Nova York (EUA
). O evento, que será realizado de quinta-feira (6) a sábado (8), é comemorativo aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Na programação, painéis e workshops de delegados e palestrantes de vários países e defensores dos Direitos Humanos. Haverá palestras com foco na educação em Direitos Humanos, a resolução de conflitos e a promoção de igualdade de gênero, além de outras questões como o tráfico humano.
A Cúpula também apresenta o Human Rights Hero Awards, premiação de reconhecimento das atividades de pessoas que, por meio de sua coragem e determinação, se destacaram em ações que garantiram os Direitos Humanos em suas respectivas comunidades.
“Representar nosso Estado e poder dialogar com representantes de várias partes do mundo sobre Direitos Humanos é motivo de muito orgulho. É uma oportunidade de aprender e captar iniciativas que possam qualificar nosso trabalho”, destaca a secretária Nara Borgo.