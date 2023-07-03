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Leonel Ximenes

Dois capixabas participam de encontro na ONU, em Nova York

Evento é comemorativo aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 17:14

Públicado em 

03 jul 2023 às 17:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da ONU, em Nova York, Estados Unidos
Sede da ONU, em Nova York, Estados Unidos Crédito: Alan Santos/PR
A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, e o subsecretário de Políticas para as Juventudes, Jiberlandio Miranda, foram convidados para participar da 17ª Cúpula Internacional de Direitos Humanos da Juventude, na sede da ONU, em Nova York (EUA). O evento, que será realizado de quinta-feira (6) a sábado (8), é comemorativo aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Na programação, painéis e workshops de delegados e palestrantes de vários países e defensores dos Direitos Humanos. Haverá palestras com foco na educação em Direitos Humanos, a resolução de conflitos e a promoção de igualdade de gênero, além de outras questões como o tráfico humano.
A Cúpula também apresenta o Human Rights Hero Awards, premiação de reconhecimento das atividades de pessoas que, por meio de sua coragem e determinação, se destacaram em ações que garantiram os Direitos Humanos em suas respectivas comunidades.
A advogada Nara Borgo atua na área de Direitos Humanos
A secretária Nara Borgo vai participar do encontro nos EUA Crédito: SEDH/Divulgação
“Representar nosso Estado e poder dialogar com representantes de várias partes do mundo sobre Direitos Humanos é motivo de muito orgulho. É uma oportunidade de aprender e captar iniciativas que possam qualificar nosso trabalho”, destaca a secretária Nara Borgo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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