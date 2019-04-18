Doação de livros ajuda animais carentes no ES

Voluntárias da Revistaria Animal em campanha de arrecadação de fundos. Crédito: Divulgação

Um grupo de voluntários de Vila Velha se juntou, criou a ONG Revistaria Animal e está ajudando a disseminar a literatura e a proteger animais abandonados ou de pessoas carentes. Funciona assim: eles recebem doações de livros e gibis, que são vendidos em feiras, praças e eventos da cidade. O dinheiro arrecadado é utilizado para subsidiar a castração e o tratamento de animais.

O que faz a ONG

A ONG, que tem sete voluntários fixos, arrecada cerca de R$ 4 mil por mês com a venda dos livros. Além da castração, a Revistaria Animal compra vacinas, remédios e ração para cães e gatos de rua ou que vivem em abrigos. O catálogo tem 2 mil livros.

Utilidade pública

Palavrões e outras modalidades de trocas de ofensas estão fazendo parte da rotina da Câmara de Cariacica. Menores de idade e pessoas sensíveis devem guardar prudente distância

O preço da lei

Projeto da deputada federal Lauriete (PR-ES) garante celular reserva durante o conserto do aparelho no prazo de garantia. Projeto bem intencionado, mas será que não vai aumentar o custo dos aparelhos?

Modismo linguístico

No texto “Subserviência cultural”, que está no recém-lançado “Estudos de Língua Portuguesa” (Editora Cajuína), o professor José Augusto Carvalho destaca o que chama de um novo tipo de colonialismo na nossa língua.

Vergonha alheia

Como exemplo ele analisa o uso recente do termo “paralimpíada”. Segundo o linguista, o correto é o velho e bom “paraolimpíada”: “As autoridades leigas em linguística têm produzido disparates e absurdos que nos envergonham”, lamenta.

Loco não é louco

A passagem de Loco Abreu pelos gramados do Estado será marcada por uma frase definitiva: “O futebol capixaba está lá no fundo da m.”

Alô, dona Preguiça!

O ano começa hoje de novo ou é melhor começar tudo depois do feriadão da semana que vem?

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MINIENTREVISTA

“Não fui demitido. Saí por vontade própria”

Durou menos de três meses a experiência do cientista político Bruno Garschagen como assessor de Comunicação do então polêmico ministro Vélez Rodríguez, no MEC. “Saí por acreditar que era o momento adequado para retomar meu doutorado, as viagens de lançamento do meu livro novo e buscar novos desafios”, diz o capixaba de Cachoeiro.

Por que você deixou o MEC com tão pouco tempo de gestão?

Decidi sair após dois meses de trabalho, e dentro do prazo de três meses que eu havia me dado para ver se eu gostaria da experiência, por acreditar que era o momento adequado para retomar meu doutorado, as viagens de lançamento do meu livro novo e buscar novos desafios. Recebi algumas propostas de trabalho, conversei com o então ministro Ricardo Vélez Rodríguez e deixei o MEC com sua anuência e sem briga. Ao contrário do que a imprensa publicou, eu não fui demitido. Saí por vontade própria.

Não conseguiu implementar sua proposta de trabalho lá?

Chefiei uma equipe de 80 pessoas na comunicação do MEC e consegui implementar um plano de gestão que nunca houve na área. Paralelamente, junto com a equipe da redação, desenvolvemos um projeto de mudança na linguagem institucional e de aprimoramento do conteúdo para o portal, rádio, TV e redes sociais. Também aprimoramos a publicidade e conseguimos economizar milhões de reais. Foram quase três meses de intensa dedicação trabalhando 12 horas por dia em média. Tenho muito orgulho do trabalho que realizei com a equipe.

Você continuará no governo em outra função?

No momento, não. Por ora, tirei uns dias de descanso para decidir qual proposta aceitarei.

A que você atribui a queda de popularidade de Bolsonaro em tão pouco tempo?

Não estou acompanhando as notícias e, portanto, não tenho resposta.

Pensa em transformar em livro a sua experiência no MEC?

Durante o período que lá estive escrevi um diário e desenvolvi três ideias que poderão se tornar livros.