Deputado quer dar a Bolsonaro título de Cidadão do Espírito Santo

A Assembleia Legislativa deve votar nesta terça (21) três projetos de decreto legislativo, do deputado Capitão Assumção (PSL)
, que concedem o título de Cidadão Espírito-Santense ao presidente Jair Bolsonaro
e aos ministros Sérgio Moro
(Justiça e Segurança Pública) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).
"O título de Cidadão Espírito-Santense ao presidente e ministro [Moro] é devido à história e à contribuição dadas tanto pelo presidente quanto pelo ministro", diz o deputado. "O presidente se apresenta como defensor dos valores familiares e o ministro um guerreiro que luta com afinco contra a corrupção."
Em relação ao ministro das Relações Exteriores, discípulo de Olavo de Carvalho, Assumção destacou a mudança na política externa para conceder a honraria: "Ao ministro Ernesto Araújo por suas convicções, posicionamento e atuação que resultarão na reconquista do Brasil para os brasileiros e de recuperar o papel do Itamaraty como guardião da continuidade da memória brasileira".