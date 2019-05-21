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Leonel Ximenes

Deputado quer dar a Bolsonaro título de Cidadão do Espírito Santo

Públicado em 

21 mai 2019 às 17:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jair Bolsonaro em campanha no Espírito Santo: agora ele pode ser cidadão capixaba. Crédito: Gazeta Online
A Assembleia Legislativa deve votar nesta terça (21) três projetos de decreto legislativo, do deputado Capitão Assumção (PSL), que concedem o título de  Cidadão Espírito-Santense ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).
"O título de Cidadão Espírito-Santense ao presidente e ministro [Moro] é devido à história e à contribuição dadas tanto pelo presidente quanto pelo ministro", diz o deputado. "O presidente se apresenta como defensor dos valores familiares e o ministro um guerreiro que luta com afinco contra a corrupção."
Em relação ao ministro das Relações Exteriores, discípulo de Olavo de Carvalho, Assumção destacou a mudança na política externa para conceder a honraria: "Ao ministro Ernesto Araújo por suas convicções, posicionamento e atuação que resultarão na reconquista do Brasil para os brasileiros e de recuperar o papel do Itamaraty como guardião da continuidade da memória brasileira".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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