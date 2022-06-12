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Leonel Ximenes

Deputado quer criar o Dia do Cigano no ES

Se aprovada pela Assembleia Legislativa, data será comemorada em todo dia 24 de maio

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

12 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Grupo de ciganas dança em acampamento
Grupo de ciganas dança em acampamento Crédito: Agência Brasil
deputado estadual Coronel Alexandre Quintino (PDT) apresentou um projeto que cria o Dia do Cigano, a ser comemorado anualmente no dia 24 de maio. Sem explicar detalhes sobre a presença cigana no Espírito Santo, o parlamentar apenas diz que a data foi escolhida como Dia Nacional do Cigano, em 2006, por ser o dia da padroeira Santa Sara Kali.
“No Brasil predominam três grandes etnias ciganas: Calon, Rom e Sinti. Esses troncos se ramificam em vários grupos. Tal fato explica a importância de se pensar que uma data comemorativa, um estatuto ou um plano de políticas públicas seja descrito como algo dos povos ciganos e jamais da população cigana”, argumenta o parlamentar em sua justificativa do projeto de lei.
Integrante da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB), Quintino é um apreciador de leis que criam dias de celebração no Estado. Já instituiu o Dia do Corredor de Rua (13 de novembro), o Dia Estadual da Paz e da Conciliação (22 de julho) e o Dia do Militar Estadual Veterano (30 de março), dentre outros.

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A teoria mais aceita na atualidade afirma que os ciganos são originários da Índia e há cerca de mil anos começaram a se dispersar pelo mundo, espalhando-se pela Europa, África do Norte, América e Austrália, e se constituem como nômades, seminômades e sedentários, conservando seus hábitos e costumes. Na Europa, principalmente, foram muito discriminados.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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