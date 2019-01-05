Depois de 22 anos, Serra deixa o topo do ranking de homicídios

Polícia em local de homicídio na Serra: em relação ao Estado, o município serrano ficou atrás de Linhares, São Mateus e Cariacica no ranking de assassinatos.Crédito: G1
Pela primeira vez em 22 anos, desde o início da série histórica de registro de homicídios, a Serra, a partir do ano passado, deixou o primeiro lugar do macabro ranking na Grande Vitória.
Os números
Na região metropolitana, o ranking do número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, em 2018, ficou assim:
1º) Cariacica – 40,9%
2º) Serra – 36,2%
3º) Guarapari – 34,9%
4º) Vila Velha – 30,4%
5º) Vitória – 20,9%
6º) Viana – 12,9 %
Em quarto
Em relação ao Estado, a Serra ficou atrás de Linhares, São Mateus e Cariacica. São 128 assassinatos a menos que em 2017; e 83 a menos que em 2016. Ocorreram 1.109 homicídios no ano passado contra 1.408 em 2017. Foram 299 a menos em relação ao ano anterior – 128 a menos na Serra. Isso significa que o município foi responsável por 42% de redução de homicídios.
Prendeu, caiu
A prisão dos homicidas tem contribuído para a queda desse tipo de crime. No ano passado, 181 assassinos foram presos pela DHPP da Serra em 140 operações policiais.
O diplomata
O deputado federal Manato (PSL) se assume como uma espécie de “embaixador” dos interesses do Espírito Santo em Brasília, onde tem muitos aliados.
A obra
Ele diz, por exemplo, que o governo federal, a seu pedido, prometeu construir a ferrovia (EF-118) ligando Cariacica a Anchieta.
É “nóis”
Em entrevista à GloboNews na quinta à noite, a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), citou o botão de pânico do ES como exemplo de boa política pública de proteção à mulher.
Capixaba no MEC
O cientista político capixaba Bruno Garschagen foi convidado – e aceitou – a assumir a chefia de Comunicação do Ministério da Educação. Só falta sair a nomeação.
PH digital
Depois de quase dois anos, o ex-governador Paulo Hartung postou um mensagem no seu perfil pessoal no Face.
Praia do lixo
A Praia do Morro, em Guarapari, amanheceu ontem repleta de lixo deixado pelos frequentadores no dia anterior.
Batalhão desfalcado
A coluna apurou que dezenas de policiais estão afastados do serviço no 4º BPM (Vila Velha). A maioria amparada por atestado médico. Os PMs alegam problemas psicológicos decorrentes da greve da PM, que eclodiu há quase dois anos.
Bom aluno
Ana Flávia Azeredo, filha do ex-governador Albuino Azeredo, é especialista em ferrovias e foi professora do atual ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no IME.
Inimigos do rei
Novo presidente da Câmara de Vitória, Cleber Félix (PP) chegou fazendo a limpa. Ele demitiu ontem servidores em cargos comissionados indicados pelos vereadores Leonil (PPS), Wanderson Marinho (PSC), Max da Mata (PSDB) e Fabrício Gandini (PPS).
Inimigos do rei 2
Por coincidência (coincidência?), esses vereadores não apoiaram Félix na eleição para a mesa diretora.
Verão do pó
O pó de minério não tira férias. Pelo contrário: ele adora janeiro. Dê uma olhadinha no piso e nas janelas da sua casa.
Alô, eleitor!
Você gostaria de morar num país em que o secretário da Receita e ministro desmentem anúncio do presidente da República?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.