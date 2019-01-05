Depois de 22 anos, Serra deixa o topo do ranking de homicídios

Polícia em local de homicídio na Serra: em relação ao Estado, o município serrano ficou atrás de Linhares, São Mateus e Cariacica no ranking de assassinatos. Crédito: G1

Pela primeira vez em 22 anos, desde o início da série histórica de registro de homicídios, a Serra, a partir do ano passado, deixou o primeiro lugar do macabro ranking na Grande Vitória.

Os números

Na região metropolitana, o ranking do número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, em 2018, ficou assim:

1º) Cariacica – 40,9%

2º) Serra – 36,2%

3º) Guarapari – 34,9%

4º) Vila Velha – 30,4%

5º) Vitória – 20,9%

6º) Viana – 12,9 %

Em quarto

Em relação ao Estado, a Serra ficou atrás de Linhares, São Mateus e Cariacica. São 128 assassinatos a menos que em 2017; e 83 a menos que em 2016. Ocorreram 1.109 homicídios no ano passado contra 1.408 em 2017. Foram 299 a menos em relação ao ano anterior – 128 a menos na Serra. Isso significa que o município foi responsável por 42% de redução de homicídios.

Prendeu, caiu

A prisão dos homicidas tem contribuído para a queda desse tipo de crime. No ano passado, 181 assassinos foram presos pela DHPP da Serra em 140 operações policiais.

O diplomata

O deputado federal Manato (PSL) se assume como uma espécie de “embaixador” dos interesses do Espírito Santo em Brasília, onde tem muitos aliados.

A obra

Ele diz, por exemplo, que o governo federal, a seu pedido, prometeu construir a ferrovia (EF-118) ligando Cariacica a Anchieta.

É “nóis”

Em entrevista à GloboNews na quinta à noite, a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), citou o botão de pânico do ES como exemplo de boa política pública de proteção à mulher.

Capixaba no MEC

O cientista político capixaba Bruno Garschagen foi convidado – e aceitou – a assumir a chefia de Comunicação do Ministério da Educação. Só falta sair a nomeação.

PH digital

Depois de quase dois anos, o ex-governador Paulo Hartung postou um mensagem no seu perfil pessoal no Face.

Praia do lixo

A Praia do Morro, em Guarapari, amanheceu ontem repleta de lixo deixado pelos frequentadores no dia anterior.

Batalhão desfalcado

A coluna apurou que dezenas de policiais estão afastados do serviço no 4º BPM (Vila Velha). A maioria amparada por atestado médico. Os PMs alegam problemas psicológicos decorrentes da greve da PM, que eclodiu há quase dois anos.

Bom aluno

Ana Flávia Azeredo, filha do ex-governador Albuino Azeredo, é especialista em ferrovias e foi professora do atual ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no IME.

Inimigos do rei

Novo presidente da Câmara de Vitória, Cleber Félix (PP) chegou fazendo a limpa. Ele demitiu ontem servidores em cargos comissionados indicados pelos vereadores Leonil (PPS), Wanderson Marinho (PSC), Max da Mata (PSDB) e Fabrício Gandini (PPS).

Inimigos do rei 2

Por coincidência (coincidência?), esses vereadores não apoiaram Félix na eleição para a mesa diretora.

Verão do pó

O pó de minério não tira férias. Pelo contrário: ele adora janeiro. Dê uma olhadinha no piso e nas janelas da sua casa.

Alô, eleitor!