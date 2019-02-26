Crea-ES vai orientar as escolas de samba para o carnaval 2020

Componente da Andaraí confecciona alegoria no barracão da escola: mais segurança em 2020. Crédito: G1

As duas Ligas das Escolas de Samba (principal e de acesso) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo estão acertando uma parceria para que especialistas do Crea-ES orientem as escolas de samba para o carnaval do ano que vem.

A segurança

A ideia é que engenheiros acompanhem preventivamente a execução das etapas de montagem de alegorias e estruturas nos barracões (isolamento de áreas, soldagem, parte elétrica) e a atuação de profissionais habilitados, para dar maior segurança

Aperto

Muitos foliões reclamaram que não havia banheiros químicos para o público na concentração e na dispersão do Sambão. Teve gente que foi desapertar à beira-mar.

Al mare

Mas nem todo mundo se apertou no carnaval. Um grupo foi à passarela do samba numa lancha luxuosa que ficou atracada ao lado do Sambão. Na embarcação, a festa foi completa.

Salva por pouco

Poucas pessoas perceberam, mas a Império de Fátima, que desfilou na manhã de sábado pelo Grupo de Acesso A, foi salva da punição por apenas dois segundos.

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Isso mesmo, a escola da Serra completou seu desfile em 54 minutos e 59 segundos, um segundo abaixo do limite de 55 minutos previsto pelo regulamento.

Alerta no samba

Sambistas estão preocupados com a apuração do resultado do desfile das escolas do samba. É que, depois de muitos anos no Álvares Cabral, este ano volta para o Sambão do Povo, onde, no passado, havia briga e confusão entre os foliões.

Paz no samba

O presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, disse que pediu reforço no policiamento, mas minimizou: “Se Deus quiser nem vai ser preciso”.

Tumulto no final

O final dos desfiles e a saída das escolas para a dispersão no Sambão foram muito prejudicados pela multidão de foliões que se aglomerou na linha de saída.

O risco

Quando eram abertos os portões, o povo queria comemorar o final do desfile com os componentes das escolas e acabava prejudicando a finalização dos desfiles. As agremiações até correram riscos de ultrapassar o tempo regulamentar do desfile

Só guerra de confete

E tem gente na internet, em tom de brincadeira, pedindo para que o Brasil não entre em guerra contra a Venezuela antes do Carnaval. Depois da Quarta-Feira de Cinzas, está liberado.

Pegando fogo

Moradores de Mantena (MG), na divisa com Barra de São Francisco (ES), fotografaram no fim de semana um termômetro digital marcando 50 graus. Mas avisaram que o aparelho estava com defeito. Os outros da cidade marcavam entre 40 e 41 graus. Ah, bom!

Agora vai

Em reunião com líderes partidários, Da Vitória (PPS-ES) manifestou preocupação com a crise na Venezuela e os reflexos na fronteira com o Brasil.

Guerra santa

O padre Jonas, pároco de Pinheiros, no Norte do Estado, subiu o tom na homilia dominical contra o governo do prefeito Arnóbio Pinheiro (PRB).

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Revoltado porque o prefeito (evangélico) marcou a festa da cidade para a Semana Santa, o sacerdote exortou os fiéis a darem a resposta na urnas e não irem à festa. “Quem não respeita nossa fé não merece o nosso voto.”

Apelou

No documento enviado aos sindicatos patronais pedindo o fechamento (de novo) dos supermercados aos domingos, o Sindicomerciários-ES chega a citar uma frase atribuída a João Paulo II: “Bendito seja Aquele que elevou o grande dia de domingo acima de todos os dias”.

A dúvida

Vem cá: e os milhões de trabalhadores que dão duro aos domingos? Eles não são filhos de Deus, companheiros?

I love Vitória

Leonardo Krohling, presidente da CDV, comemora: os hotéis da Capital confirmaram a previsão e estavam com 60% de ocupação no fim de semana dos desfiles no Sambão. Para o Carnaval oficial, o índice beira os 100%.

Alô, ministro da Educação!