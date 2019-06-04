Casos de feminicídio crescem 28% no Espírito Santo neste ano

Nos primeiros cinco meses de 2019 ocorreram 18 casos de feminicídio no ES. Em 2018, foram 13. Crédito: Divulgação

Embora o número geral de homicídios esteja em queda, o Espírito Santo apresenta alta no índice de feminicídios neste ano. Nos primeiros cinco meses de 2019 ocorreram 18 casos. Em 2018, foram 13 – uma alta de 27,7% de registros de mulheres assassinadas por seus maridos, companheiros ou ex-namorados.

40 mortes

Os feminicídios representam 45% do total de homicídios dolosos de mulheres no Espírito Santo em 2019. Neste ano ocorreram 40 mortes violentas (somando todos os tipos de homicídios dolosos) de pessoas do sexo feminino. Em 2018, foram 41.

O que é

O feminicídio são os homicídios dolosos praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, decorrendo, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.

233% maior

Por falar em homicídios, Viana não tem motivos para comemorar. Nos cinco primeiros meses do ano foram registrados dez assassinatos contra três no mesmo período de 2018. Mais um desafio para o secretário de Defesa Social da Cidade, coronel Ramalho. O ex-comandante da PM assumiu o cargo em fevereiro.

Estranho no ninho

Teve gente que estranhou a presença do vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá (PSB), no café da manhã que reuniu ontem vereadores de oposição ao prefeito de Vitória.

E a prefeitura?

Moradores fecharam as entradas do Parque da Prainha, em Vila Velha, para impedir o tráfego de veículos sobre o que restou do gramado após a realização de um rodeio. A mobilização da comunidade agora é para replantar a gramínea que foi destruída.

Sem emoção

Leitora da coluna perdeu a viagem e não encontrou a vacina contra a gripe na Unidade de Saúde de Jaburuna, em Vila Velha, ontem de manhã.

Com emoção

Mas a atendente, sempre solícita, tentou resolver o problema. “Tem vacina na unidade de Terra Vermelha, na área do tiroteio”. A aposentada agradeceu e ficou sem a vacina.

Reforço na segurança

A Guarda Municipal de Vila Velha inaugurou uma unidade fixa na Praça Duque de Caxias, no Centro.

Cidade sem lei?

Aconteceu de novo: o som estridente de um baile funk no morro localizado nas imediações de Bento Ferreira começou às 22h de sábado e só terminou às 7h15 de domingo. Muita gente não conseguiu dormir.

Constatação

Os mosquitos e o calor não dão trégua.

Não haverá reajuste

Do governador Casagrande sobre o aumento salarial da PM: “Se a economia nacional melhorar e houver aumento da arrecadação de nossas receitas, teremos possibilidade de dar reajuste em 2020”.

Fervendo

A coluna registrou que na última sexta-feira o termômetro digital da Ponte de Camburi marcava 34 graus à tarde. Ontem, às 13h30, o da Praia do Suá bateu os 36.

A sociedade é o fiscal

Já está disponível no Portal da Transparência do governo do Estado a relação dos pagamentos de honorários de advogados dativos no ES.

De olho na obra

A pedido de deputado Sérgio Majeski (PSB), a Assembleia vai pedir ao Tribunal de Contas que faça a inspeção e auditoria nas obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra.

Desperdício

Iniciadas em 2012, as obras foram paralisadas e nunca concluídas. Mesmo tendo investido cerca de R$ 6 milhões, no ano passado o governo do Estado demoliu o prédio.

Licença aprovada

O Pleno do Tribunal de Justiça aprovou o afastamento de 90 dias, para tratamento de saúde, do desembargador Álvaro Bourguignon.

Talento precoce

As estudantes Maria Eduarda Andrade Rocha e Aline Carvalho de Jesus, ambas de 15 anos, da Emef Irmã Cleusa, em Cidade Continental (Serra), foram selecionadas no Concurso Literário Capixaba e terão seus poemas publicados em obra da Ufes.

Nova tentativa

Depois do fracasso da primeira, o Iopes lançou nova licitação para a reforma do Estádio Kleber Andrade: Valor: R$ 9,5 milhões.

Alô, Neymar!