Cartórios Eleitorais no ES vão atender advogados de forma virtual

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
acaba de criar o Balcão Virtual, uma plataforma de atendimento por videoconferência para a comunicação dos advogados e partes processuais com os cartórios eleitorais de todo o Estado. A regulamentação do serviço foi publicada nesta segunda-feira (5), por meio de uma portaria.
De acordo com a nova portaria, os cartórios eleitorais manterão salas virtuais que permanecerão abertas durante o horário previsto para o atendimento presencial, de 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. Cada sala terá pelo menos um servidor, que poderá atuar de forma remota. Ele prestará o primeiro atendimento e, caso necessário, convocará outros servidores da unidade para realizar agendamento, pelos meios eletrônicos disponíveis, para a complementação da demanda.
O endereço eletrônico das salas de atendimento virtual pode ser acessado na página do Portal do TRE-ES e é destinado a consultas por parte dos advogados interessados. O Balcão Virtual não poderá ser usado para o protocolo de petições, que deverão ser encaminhadas pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe).