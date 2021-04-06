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Leonel Ximenes

Cartórios Eleitorais no ES vão atender advogados de forma virtual

As salas de atendimento remoto podem ser acessadas no site do TRE-ES

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 18:29

Públicado em 

06 abr 2021 às 18:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) acaba de criar o Balcão Virtual, uma plataforma de atendimento por videoconferência para a comunicação dos advogados e partes processuais com os cartórios eleitorais de todo o Estado. A regulamentação do serviço foi publicada nesta segunda-feira (5), por meio de uma portaria.
De acordo com a nova portaria, os cartórios eleitorais manterão salas virtuais que permanecerão abertas durante o horário previsto para o atendimento presencial, de 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. Cada sala terá pelo menos um servidor, que poderá atuar de forma remota. Ele prestará o primeiro atendimento e, caso necessário, convocará outros servidores da unidade para realizar agendamento, pelos meios eletrônicos disponíveis, para a complementação da demanda.

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O endereço eletrônico das salas de atendimento virtual pode ser acessado na página do Portal do TRE-ES e é destinado a consultas por parte dos advogados interessados. O Balcão Virtual não poderá ser usado para o protocolo de petições, que deverão ser encaminhadas pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe).

COMO FUNCIONA O ACESSO REMOTO

  1.  Clique no link da unidade que deseja contatar
  2.  Se estiver utilizando um computador, não é necessário instalar o aplicativo, basta escolher a opção “Continuar neste navegador”. Já pelo celular ou tablet, é preciso baixar o Microsoft Teams
  3. Aguarde na sala de espera o servidor autorizar sua entrada na sala de atendimento virtual
  4. Quando o atendimento for iniciado, mantenha a câmera ligada. Para processos em segredo de Justiça, será exigida a exibição de documento original com foto
  5.  Ao término, saia da sala virtual.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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