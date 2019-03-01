Câmara de Vitória fecha na véspera do Carnaval

O vereador Leonil (PPS) disse que vai trabalhar normalmente nesta sexta (2). Crédito: Gazeta Online

Hoje, véspera do feriadão do Carnaval, a Câmara de Vitória não vai funcionar. O motivo alegado: vazamento nas bombas que jogam água para o prédio. Segundo a diretora geral da CMV, Eliana Nunes Vieira, o Departamento de Gestão Administrativa da Casa vai aproveitar a manutenção para limpar e desinfectar os reservatórios e lavar a fachada do prédio.

Há divergências

Mas nem todo mundo está concordando com o fechamento do Legislativo da Capital na véspera do feriadão. O vereador Leonil (PPS), da base do prefeito Luciano Rezende, divulgou nota em que informa que seu gabinete vai funcionar normalmente.

“Falta de respeito”

“Isso é uma falta de respeito com a população que paga os seus impostos em dia, pois é inoportuno decretar o não funcionamento de um órgão público nas vésperas de um feriado prolongado. Trabalhar nesta sexta-feira é nada mais do que a nossa obrigação”, diz Leonil.

Por R$ 2

Leitora da coluna, na semana passada, esqueceu o dinheiro vivo em casa e não conseguiu passar pelo pedágio da Terceira Ponte. Ela chegou a propor pagar com cartão (não foi aceito) e até ofereceu o relógio da sua mãe, de estimação, como garantia, mas o agente de tráfego não deu bola e ameaçou acionar a polícia.

Paga ou volta

Constrangida, a dona de casa, que ia buscar sua filha na escola em Vitória, foi obrigada a retornar, ir num shopping em Vila Velha e sacar os R$ 2 do pedágio e voltar. Na volta, pegou um engarrafamento e chegou 40 minutos atrasada para pegar a filha.

Informalidade

Ontem à tarde, Casagrande estava bem à vontade na cerimônia com o ministro da Infraestrutura no Palácio Anchieta. O governador calçou sapatênis.

Festa a seco

Em ritmo de Carnaval, a festa de inauguração do Contorno de Iconha, ontem de manhã, foi marcada por marchinhas, atraso de uma hora e falta d’água.

O cordão...

Assessores dos políticos disputavam os últimos copinhos de água mineral. Eles alegavam que eram para hidratar a comitiva do governador Casagrande e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, recém-chegados de carro – e no ar-condicionado.

Moda calor

Devido ao intenso calor, o “dress code” das autoridades ficou no estilo social molhado. Um verdadeiro teste do desodorante alheio.

Fim do suplício

O prefeito de Iconha, João Paganini (PDT, agradeceu pela obra e disse que como caminhoneiro se sentia muito feliz. E admitiu que passar pela sua cidade sempre foi um suplício.

Ausências notadas

Não foram à cerimônia os três senadores do Estado e o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que é do Sul do Estado.

Brasil acima de tudo!

Uma assessora do ministro circulou desde quarta-feira no Estado a bordo de um jipe chiquérrimo.

Porco caro

Um dos pontos mais tradicionais da gastronomia de boteco de Iconha está com preços salgados. O pão com linguiça ou com pernil está saindo a R$ 12.

No sufoco

Campeã do Grupo de Acesso A, a Independentes de São Torquato formou sua comissão de frente a dez dias do desfile no Sambão. A comissão recebeu duas notas 10 e uma nota 9,8.

Sem folia

A Ouvidoria-Geral de Vila Velha funcionará no Carnaval, durante 24 horas, todos os dias. É só ligar 162.

Até quando?

Tem gente que continua jogando lixo e entulhos embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa. A prefeitura mais uma vez limpou ontem.

De volta

O ex-promotor de Justiça Marcelo Zenkner recebeu sua carteira da OAB.

Vá na paz

Foi sepultado na última quarta-feira, em Vila Velha, o jornalista Paulo Germano Zimmer, de 83 anos. Ele trabalho muitos anos em A GAZETA, na função de redator. Fica a saudade.

Mudança

O superintendente do Ibama-ES, Tarcisio Föeger, foi exonerado do cargo.

Fechado na folia

Tem restaurante na Praia do Canto que lota o ano inteiro que não vai abrir de amanhã até Quarta-Feira de Cinzas. O proprietário não está animado com o movimento.

Parou por quê?

Por falar nisso, o que falta para ter o desfile das campeãs do Carnaval do Sambão?

Constatação

A crise dá uma parada hoje e só volta na Quarta-Feira de Cinzas.

Alô, eleitor!