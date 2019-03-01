Câmara de Vitória fecha na véspera do Carnaval

O vereador Leonil (PPS) disse que vai trabalhar normalmente nesta sexta (2).Crédito: Gazeta Online
Hoje, véspera do feriadão do Carnaval, a Câmara de Vitória não vai funcionar. O motivo alegado: vazamento nas bombas que jogam água para o prédio. Segundo a diretora geral da CMV, Eliana Nunes Vieira, o Departamento de Gestão Administrativa da Casa vai aproveitar a manutenção para limpar e desinfectar os reservatórios e lavar a fachada do prédio.
Há divergências
Mas nem todo mundo está concordando com o fechamento do Legislativo da Capital na véspera do feriadão. O vereador Leonil (PPS), da base do prefeito Luciano Rezende, divulgou nota em que informa que seu gabinete vai funcionar normalmente.
“Falta de respeito”
“Isso é uma falta de respeito com a população que paga os seus impostos em dia, pois é inoportuno decretar o não funcionamento de um órgão público nas vésperas de um feriado prolongado. Trabalhar nesta sexta-feira é nada mais do que a nossa obrigação”, diz Leonil.
Por R$ 2
Leitora da coluna, na semana passada, esqueceu o dinheiro vivo em casa e não conseguiu passar pelo pedágio da Terceira Ponte. Ela chegou a propor pagar com cartão (não foi aceito) e até ofereceu o relógio da sua mãe, de estimação, como garantia, mas o agente de tráfego não deu bola e ameaçou acionar a polícia.
Paga ou volta
Constrangida, a dona de casa, que ia buscar sua filha na escola em Vitória, foi obrigada a retornar, ir num shopping em Vila Velha e sacar os R$ 2 do pedágio e voltar. Na volta, pegou um engarrafamento e chegou 40 minutos atrasada para pegar a filha.
Informalidade
Ontem à tarde, Casagrande estava bem à vontade na cerimônia com o ministro da Infraestrutura no Palácio Anchieta. O governador calçou sapatênis.
Festa a seco
Em ritmo de Carnaval, a festa de inauguração do Contorno de Iconha, ontem de manhã, foi marcada por marchinhas, atraso de uma hora e falta d’água.
O cordão...
Assessores dos políticos disputavam os últimos copinhos de água mineral. Eles alegavam que eram para hidratar a comitiva do governador Casagrande e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, recém-chegados de carro – e no ar-condicionado.
Moda calor
Devido ao intenso calor, o “dress code” das autoridades ficou no estilo social molhado. Um verdadeiro teste do desodorante alheio.
Fim do suplício
O prefeito de Iconha, João Paganini (PDT, agradeceu pela obra e disse que como caminhoneiro se sentia muito feliz. E admitiu que passar pela sua cidade sempre foi um suplício.
Ausências notadas
Não foram à cerimônia os três senadores do Estado e o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que é do Sul do Estado.
Brasil acima de tudo!
Uma assessora do ministro circulou desde quarta-feira no Estado a bordo de um jipe chiquérrimo.
Porco caro
Um dos pontos mais tradicionais da gastronomia de boteco de Iconha está com preços salgados. O pão com linguiça ou com pernil está saindo a R$ 12.
No sufoco
Campeã do Grupo de Acesso A, a Independentes de São Torquato formou sua comissão de frente a dez dias do desfile no Sambão. A comissão recebeu duas notas 10 e uma nota 9,8.
Sem folia
A Ouvidoria-Geral de Vila Velha funcionará no Carnaval, durante 24 horas, todos os dias. É só ligar 162.
Até quando?
Tem gente que continua jogando lixo e entulhos embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa. A prefeitura mais uma vez limpou ontem.
De volta
O ex-promotor de Justiça Marcelo Zenkner recebeu sua carteira da OAB.
Vá na paz
Foi sepultado na última quarta-feira, em Vila Velha, o jornalista Paulo Germano Zimmer, de 83 anos. Ele trabalho muitos anos em A GAZETA, na função de redator. Fica a saudade.
Mudança
O superintendente do Ibama-ES, Tarcisio Föeger, foi exonerado do cargo.
Fechado na folia
Tem restaurante na Praia do Canto que lota o ano inteiro que não vai abrir de amanhã até Quarta-Feira de Cinzas. O proprietário não está animado com o movimento.
Parou por quê?
Por falar nisso, o que falta para ter o desfile das campeãs do Carnaval do Sambão?
Constatação
A crise dá uma parada hoje e só volta na Quarta-Feira de Cinzas.
Alô, eleitor!
Será que já começamos a ter uma reforma da reforma da Previdência?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.