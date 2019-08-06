Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Blitz na Praia do Canto contra ligação de esgoto irregular

No bairro, há lançamentos de esgoto na rede de drenagem, como na região do Triângulo, que podem contaminar a água

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 19:53

Públicado em 

06 ago 2019 às 19:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

 Aline Nunes - interina 
A região da Praia do Canto, em Vitória, está passando por inspeção visual da Cesan para identificação de ligações irregulares. No bairro, há lançamentos de esgoto na rede de drenagem, como na região do Triângulo, que podem contaminar a água.
Em teste
A partir de setembro, vão acontecer os testes de fumaça - nos mesmos moldes que os da região de São Pedro, conforme a coluna divulgou em julho - e até um robô vai ser utilizado no processo.
Filmando as redes
Os robôs vão ser usados para filmar as redes a fim de identificar os locais exatos do problema, e corrigir a situação. Esse trabalho será levado gradativamente a outros bairros.
Criminalidade
Comissão de Segurança da Assembleia promove hoje, às 19h, uma audiência pública na Câmara de Fundão para debater os indicadores de criminalidade do município.
Perto do poder
As queixas mais frequentes que já chegaram até o grupo de parlamentares referem-se a crimes contra o patrimônio, com algumas ocorrências até mesmo perto da prefeitura e da delegacia da cidade.
Afastamentos
Além dos afastamentos por transtornos emocionais e psiquiátricos entre professores da rede de Vitória, como a coluna reportou na última semana, a prefeitura também registra outros tipos de licença na categoria. O afastamento mais frequente é o de educadores saudáveis acompanhando familiares doentes. Em 2016, foram 1.317 licenças e, no ano passado, 1.142.
Falta fiscalizar
Proposta que tramita na Câmara de Vitória para adaptação de carrinhos de supermercado a pessoas com deficiência já é lei no Estado, de autoria da ex-deputada Luzia Toledo. Acontece que, circulando pelos estabelecimentos, fica claro que nem todos estão cumprindo a legislação.
Sem apoio
O Grupo Andora, projeto de extensão da Ufes que promove a cultura capixaba pelo país e até no exterior, vai fechar as portas após 11 anos de atividades. Hoje à noite tem apresentação no teatro universitário, provavelmente a última no espaço.
Influências
Alguns outros compromissos vão ser cumpridos até o final do ano, mas pelos corredores da universidade o que se cogita é que a próxima disputa eleitoral já está influenciando a manutenção do projeto.
Com folia
Prefeitura de Muqui garante que vai realizar o 69º Encontro Nacional de Folias de Reis neste ano, tentando desfazer a preocupação da Comissão Espírito-Santense de Folclore. Só ainda não tem a data. A expectativa é poder promover o evento no final de setembro, mas depende de fechar parcerias com suporte financeiro.
Violência x Educação
Abraham Weintraub anda curtindo nas redes sociais postagens que incitam a violência contra estudantes que estão organizando mobilizações pelo país devido aos cortes de investimentos do governo federal. A mais recente trazia a foto de tacos enrolados com arame farpado. Esse é o ministro da Educação.
Controle de qualidade
O vereador Waguinho Ito está indignado com uma prestadora de serviço de internet e, em suas redes sociais, desaconselha seus seguidores a contratar a empresa.
Não funciona
Contratou o serviço, a internet foi instalada e, dois dias depois, não funcionava. Após idas e vindas com a operadora, vai ter que esperar mais cinco dias por uma suposta solução.
Irregularidades
Metade dos imóveis urbanos no Estado encontra-se em situação informal, segundo estimativas do Sindicato dos Cartórios (Sinoreg-ES). A regularização, aponta a entidade, pode ser feita extrajudicialmente e é mais rápida do que na Justiça.
E a praça?
Leitora da coluna elogia iniciativa do governo que, hoje, vai apresentar projeto de ampliação da capacidade da Terceira Ponte. Mas seu questionamento é pertinente: como fica a Praça do Cauê?
Congestionamentos
Instalada na Praia de Santa Helena, um pouco antes do pedágio, a praça é objeto frequente de debates porque obriga o motorista a reduzir bastante a velocidade para contorná-la, aumentando a retenção do tráfego.
 
Mãe prevenida
O Corpo de Bombeiros está promovendo treinamentos voltado às mães. A ideia é que, com informações e técnicas adequadas, elas possam socorrer seus filhos e outras crianças em casos de sufocamento.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes Praia do Canto Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados