Batalhão, HPM e escola da PM com Alvará dos Bombeiros vencido

HPM em Bento Ferreira: sem alvará dos bombeiros e sem acessibilidade Crédito: Gazeta Online

Sabe aquela história do “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”? Pois é, essa máxima se aplica perfeitamente a órgãos da Polícia Militar que deveriam dar o exemplo, mas não dão e estão com o Alvará de Licença dos bombeiros vencido.

Os órgãos

É o caso do Hospital da Polícia Militar (HPM), que está com o documento vencido desde setembro de 2017; o Centro Acadêmico da PM, que fica em Cariacica, com alvará vencido desde abril de 2017; e o 9º Batalhão da Polícia Militar (Cachoeiro), cujo documento expirou em outubro de 2013.

Inacessível

Aliás, o HPM não está vivendo seu melhores dias. Além do alvará vencido, o Ministério Público Estadual acaba de instaurar Inquérito Civil Público para apurar a falta de acessibilidade no hospital.

É só consultar

Os dados obtidos pela coluna estão abertos ao público no Sistema Integrado de Atividades Técnicas (Siat) do Corpo de Bombeiros.

Alô!, tem alguém aí?

Será que o Iema e a Seama estão vendo a chuva de pó de minério que está caindo sobre a Grande Vitória?

Culpa da lavadora

O deputado Manato (PSL) tem usado um terno meio apertado. Será que engordou? “Não, é porque lavou muito”, justifica, sugerindo que o tecido encolheu.

Até quando?

Coisas que nunca terminam no Estado: obra da Leitão da Silva, pó de minério sobre nossas cabeças e falta de sincronia dos semáforos na Rodovia do Sol.

Constatação

O governador Casagrande está banalizando as lives na internet.

Na mira

Após o governo Bolsonaro editar decreto flexibilizando a posse de arma de fogo, já tem profissional da área da psicologia oferecendo serviços de avaliação psicológica, que está entre as exigências para a posse.

Assunto explosivo

Um dos filmes em cartaz na cidade é “Assunto de Família”. A propósito, tem assunto de família que tem causado escândalo.

Não quer vender

Leitor foi comprar um aparelho de TV no site de uma grande rede de lojas de departamentos. O site informou que não é possível retirar o produto na loja e nem o entrega no Centro de Vila Velha. Pode isso, Arnaldo?

Perdeu duas vezes

Em Santa Maria de Jetibá, o juiz negou indenização a um passageiro que alegou que o atraso na chega do seu ônibus fez ele perder uma carona.

Noivo sem noiva

Ivan Carlini (DEM) sonha em ser vice de Hércules Silveira (MDB) para prefeito de Vila Velha em 2020. Mas é bom o presidente da Câmara combinar melhor com o deputado.

Piscinão do Ivan

Por falar em Ivan Carlini, ele diz que está contente porque o prefeito Max Filho (PSDB) teria acatado a sugestão do vereador de fazer um grande piscinão contra as enchentes na região da Grande Cobilândia.

Cautela

A Eco101 ainda não garante que vai inaugurar o Contorno de Iconha antes do Carnaval, como pediu o governador Casagrande.

Vamos cair na real?

É bom avisar ao presidente que a campanha eleitoral acabou.

Em obras

Começou a ser montado o canteiro de obras da nova Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Linhares, às margens da BR 101. A atual está localizada dentro do bairro Aviso, tem instalações precárias e não pode receber o público.

O custo

A nova unidade, conforme prevê o contrato de concessão, está sendo construída pela Eco101 ao lado do posto da PRF e tem custo previsto de R$ 1,4 milhão.

Mais segurança

O secretário de Segurança, Roberto Sá, foi conhecer o Cerco Inteligente de Segurança de Vitória. O sistema pode ser ampliado para outras cidades.

Alô, General Mourão!