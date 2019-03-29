Arcebispo de Vitória pede orações pelos mortos na ditadura militar

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, gravou um vídeo em que pede que os fiéis rezem pelos mortos durante a ditadura militar. "Nesse período de ditadura quantos irmãos mortos, quantas famílias foram dilaceradas. Neste domingo gostaria de pedir que cada uma elevasse sua prece e sua oração pelos irmãos que neste período da ditadura perderam a sua vida".
Neste domingo (31 de março), o golpe militar de 1964 faz 55 anos. O presidente Bolsonaro chegou a pedir que as unidades militares comemorassem a data, mas depois, diante da repercussão negativa, disse que pediu que se "rememorasse" o episódio histórico.
"Trinta e um de março é um dia significativo para a história do Brasil. "É uma memória que a gente não pode perdê-la", afirmou o líder católico.