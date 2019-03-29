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Leonel Ximenes

Arcebispo de Vitória pede orações pelos mortos na ditadura militar

Publicado em 29 de Março de 2019 às 20:00

Públicado em 

29 mar 2019 às 20:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

"31 de março é um dia significativo para a história do Brasil", diz Dom Dario Campos Crédito: Bernardo Coutinho
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, gravou um vídeo em que pede que os fiéis rezem pelos mortos durante a ditadura militar. "Nesse período de ditadura quantos irmãos mortos, quantas famílias foram dilaceradas. Neste domingo gostaria de pedir que cada uma elevasse sua prece e sua oração pelos irmãos que neste período da ditadura perderam a sua vida".
Neste domingo (31 de março), o golpe militar de 1964 faz 55 anos. O presidente Bolsonaro chegou a pedir que as unidades militares comemorassem a data, mas depois, diante da repercussão negativa,  disse que pediu que se "rememorasse" o episódio histórico.
"Trinta e um de março é um dia significativo para a história do  Brasil. "É uma memória que a gente não pode perdê-la", afirmou o líder católico.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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