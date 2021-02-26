A paz voltou: os bastidores da eleição do novo presidente do Sebrae-ES

Carlão é um dos líderes do cooperativismo no ES Crédito: Divulgação

O novo presidente do Sebrae-ES chega respaldado ao cargo. Carlos André Santos de Oliveira, mais conhecido como Carlão, foi eleito com os votos de todos os 13 membros do Conselho Deliberativo, na tarde desta quinta-feira (25). Ele vai substituir, até dezembro de 2022, o ex-deputado federal Carlos Manato, que há poucos dias foi destituído do cargo

A eleição de Carlão, por unanimidade, põe fim à divisão do órgão de assessoria técnica às micro e pequenas empresas brasileiras. É preciso lembrar que quando Manato foi eleito presidente, no final de 2018, o Conselho do Sebrae -ES rachou. Ele recebeu sete votos contra seis dado ao seu oponente, o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, num pleito marcado por acusações de traição e manobras políticas palacianas.

Carlão, segundo a coluna apurou, foi escolhido por ser conciliador, perfil considerado essencial neste momento da trajetória do Sebrae-ES. Contador e especialista em gestão de empresas, o executivo é o atual superintendente/diretor-executivo da OCB-ES, a Organização das Cooperativas Brasileiras.

POR POUCO, UM NOVO RACHA

A coluna apurou também que a divisão do Sebrae-ES voltou a ficar acirrada com a destituição de Manato. Em lados opostos do ringue, mais uma vez, estavam Findes e Fecomércio, entidades que já haviam se confrontado na eleição em que o ex-deputado federal foi eleito por apenas um voto, há pouco mais de dois anos.

A disputa estava evoluindo, mais uma vez, para a formação de duas chapas para concorrer à eleição desta quinta-feira. Mas, com o apoio decisivo do governo do Estado , que tem dois votos na eleição do Conselho (Aderes e Bandes), foi costurado um acordo e ficou decidido que Carlão seria a terceira via, o candidato de consenso das forças antagônicas no Sebrae-ES. Tudo em nome da pacificação.

E assim se chegou ao nome de conciliação. “Estou muito motivado, vamos reformular o Sebrae-ES, aprimorar o trabalho, fazer mais entregas para a sociedade, principalmente o público-alvo [micro e pequenos empresários]. Estou ciente dos obstáculos, dos desafios, mas ao mesmo tempo muito feliz com a oportunidade que o cooperativismo está tendo”, afirma Carlão.