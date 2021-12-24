19 dos 30 deputados do ES não devolveram o carro oficial nas férias. Veja a lista

Para quase dois terços da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
, as férias de 40 dias de fim e começo de ano não incluem a devolução do carro oficial, pago com recursos públicos. A coluna, como faz todos os anos, publica a relação dos parlamentares que abriram mão da mordomia (o povo agradece) e os que vão continuar a utilizar a regalia.
Inicialmente, é importante informar que três deputados jamais utilizaram o luxuoso veículo bancado pela população. São eles: Hércules Silveira (MDB), Carlos Von (Avante) e Fabrício Gandini (Cidadania).
Devolveram o veículo até esta quinta-feira (23), último dia de funcionamento burocrático da Assembleia neste ano, oito deputados: Sérgio Majeski (PSB); Bruno Lamas (PSB); Alexandre Quintino (PSL); Renzo Vasconcelos (Progressistas); Iriny Lopes (PT); Janete de Sá (PMN); Alexandre Xambinho (PL) e Marcos Garcia (PV).
Todas as informações relativas ao uso dos veículos oficiais da Assembleia são da assessoria da Casa.
A propósito, é sempre bom perguntar: por que os (muito bem-remunerados) homens públicos no Brasil, um país que nem o mínimo consegue oferecer à população, têm que utilizar veículos oficiais bancados com o dinheiro da sociedade? Por quê, Poder Judiciário
, Poder Executivo
, Poder Legislativo, Ministério Público
e Tribunal de Contas
? Por quê?