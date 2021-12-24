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Leonel Ximenes

19 dos 30 deputados do ES não devolveram o carro oficial nas férias. Veja a lista

Oito parlamentares abriram mão da mordomia neste período e outros três jamais utilizaram o privilégio

Públicado em 

24 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro oficial da Assembleia à disposição da deputada Janete de Sá, que devolveu o veículo nesta quinta-feira (23)
Carro oficial da Assembleia à disposição da deputada Janete de Sá, que devolveu o veículo nesta quinta-feira (23) Crédito: Divulgação
9 dos 30 deputados do ES não devolveram o carro oficial nas férias
Para quase dois terços da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, as férias de 40 dias de fim e começo de ano não incluem a devolução do carro oficial, pago com recursos públicos. A coluna, como faz todos os anos, publica a relação dos parlamentares que abriram mão da mordomia (o povo agradece) e os que vão continuar a utilizar a regalia.
Inicialmente, é importante informar que três deputados jamais utilizaram o luxuoso veículo bancado pela população. São eles: Hércules Silveira (MDB), Carlos Von (Avante) e Fabrício Gandini (Cidadania).
Devolveram o veículo até esta quinta-feira (23), último dia de funcionamento burocrático da Assembleia neste ano, oito deputados: Sérgio Majeski (PSB); Bruno Lamas (PSB); Alexandre Quintino (PSL); Renzo Vasconcelos (Progressistas); Iriny Lopes (PT); Janete de Sá (PMN); Alexandre Xambinho (PL) e Marcos Garcia (PV).

OS DEPUTADOS QUE NÃO DEVOLVERAM OS VEÍCULOS NAS FÉRIAS

  • Erick Musso (presidente da Casa, Republicanos)
  • Adilson Espíndula (PTB)
  • Capitão Assumção (Patriota)
  • Dary Pagung (líder do governo Casagrande, PSB)
  • Delegado Danilo Bahiense (sem partido)
  • Emílio Mameri (PSDB)
  • Freitas (PSB)
  • Hudson Leal (Republicanos)
  • José Esmeraldo (sem partido)
  • Luciano Machado (PV)
  • Luiz Durão (PDT)
  • Marcelo Santos (Podemos)
  • Marcos Madureira (Patriota)
  • Pastor Marcos Mansur (PSDB)
  • Rafael Favatto (Patriota)
  • Raquel Lessa (Pros)
  • Theodorico Ferraço (DEM)
  • Torino Marques (PSL)
  • Vandinho Leite (PSDB).
Todas as informações relativas ao uso dos veículos oficiais da Assembleia são da assessoria da Casa.
A propósito, é sempre bom perguntar: por que os (muito bem-remunerados) homens públicos no Brasil, um país que nem o mínimo consegue oferecer à população, têm que utilizar veículos oficiais bancados com o dinheiro da sociedade? Por quê, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas? Por quê?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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