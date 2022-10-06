Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Reflexões da pandemia: quais foram as regiões do mundo com mais mortes?

Em setembro foram publicadas as conclusões da força-tarefa, envolvendo dezenas de especialistas, de Harvard a Universidade de Columbia, cientistas europeus, asiáticos, africanos, com a finalidade de estudar a pandemia e sugerir lições para o futuro

Públicado em 

06 out 2022 às 00:20
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Em julho de 2020, no primeiro semestre da pandemia, uma das mais importantes revistas científicas médicas do mundo criou uma força-tarefa, envolvendo dezenas de especialistas, de Harvard a Universidade de Columbia, cientistas europeus, asiáticos, africanos, chamada The Lancet Commission, com a finalidade de estudar a pandemia e sugerir lições para o futuro, considerando a crise sanitária emergente. Agora em setembro foram publicadas suas conclusões. Vale a leitura.
O impacto da pandemia foi desigual nas várias regiões do planeta. Uma publicação do Global Health Security Index de 2019 ranqueava os Estados Unidos em primeiro e o Reino Unido em segundo lugar como os países mais preparados na América e na Europa em termos de estrutura e capacidade de resposta a epidemias. Nova Zelândia estava em 320º lugar.
Na vida real, com a pandemia de Covid-19 não foi bem assim. O número oficial de mortes, no mundo, era de 6,9 milhões em junho de 2022. O IHME (Institute for Health Metrics) estima, pelo menos, 17 milhões. A região com melhor desempenho foi a do Pacífico Ocidental, com 125 mortes por milhão de pessoas. Austrália, Nova Zelândia, Camboja, Hong Kong, Cingapura, Vietnam e a própria China desenvolveram uma estratégia muito eficiente que, de certa forma, fora testada antes com a epidemia de SARS em 2003.

Veja Também

Covid-19: primeiros testes de vacina brasileira terão 400 voluntários

Anvisa autoriza estudo para nova vacina contra a Covid-19

Torcedores só precisarão apresentar teste negativo para Covid-19 no Catar

Ela consistiu em testagem maciça e ágil, com detecção e isolamento de doentes e contactantes, uso de QR códigos para acompanhar movimentação das pessoas, com controle rigoroso. O surgimento da Ômicron, com uma taxa de contágio muito mais elevada, tornou essa estratégia obsoleta, mas esses países já tinham vacinado maciçamente sua população. Apenas a China persistiu com estratégia de contenção absoluta, com óbvios prejuízos à sua economia.
A segunda região do planeta com menor número de mortes foi a região africana, com 165 óbitos por milhão de habitantes. Isso intrigou pesquisadores, mas dois fatos explicam esse achado: em primeiro lugar a subnotificação. O IHME estima que as mortes são na verdade dez vezes mais, de 1774 por milhão de habitantes. Ainda assim, muito abaixo da Europa e Américas.
O outro e principal motivo é idade média do cidadão africano de apenas 18 anos. Também quase não há obesidade no continente africano, e as comorbidades têm menor peso nessa idade. A idade média dos países asiáticos com melhor performance é de 30 a 35 anos. A terceira região com menor mortalidade foi o Sudeste Asiático, com 366 óbitos relatados por milhão e 2549 óbitos estimados por milhão.

Veja Também

Covid: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos

O país com maior subnotificação de óbitos foi a Índia, que impôs um duro lockdown no início da pandemia. No entanto, relaxaram todos os controles no início de 2021, quando coincidentemente surgiu a variante delta, que fez a festa em festivais religiosos, eleições e toda sorte de aglomerações.
Logo houve falta de oxigênio e menos acesso a leitos hospitalares, corpos foram cremados ou lançados ao Ganges. A Índia relatou 250.000 mortes, mas estima-se no mínimo 10 vezes mais. As piores regiões do mundo em desempenho foram a Europa, com 4144 óbitos por milhão, e as Américas com 4051 óbitos por milhão de habitantes. Mas isso é assunto para a próxima crônica.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

Tópicos Relacionados

Covid-19 Pandemia Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025
Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados