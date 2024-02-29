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Saúde pública

Modelo do SUS está em crise?

Quando criado no início dos anos 90, após a Constituição de 1988, SUS tinha como modelo o National Health Service (NHS) do Reino Unido. Pois bem, extensas reportagens do NY Times e do The Guardian têm alertado que o NHS está entrando em colapso

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 01:30

Públicado em 

29 fev 2024 às 01:30
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro foi fundamental na resposta à pandemia. Sua universalidade e capilarização no país facilitou o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde e permitiu mitigar um pouco as trágicas consequências de uma situação tão adversa.
Quando criado no início dos anos 90, logo após a Constituição de 1988, tinha como modelo o National Health Service (NHS) do Reino Unido. O NHS foi criado no período pós-Segunda Guerra Mundial, há 75 anos, e sempre foi motivo de orgulho para os britânicos. É um sistema de saúde universal e basicamente gratuito.
Talvez o leitor se recorde que Boris Johnson, primeiro-ministro britânico que, até então, negava a gravidade da Covid, adoeceu e foi internado em um hospital publico do NHS, em Londres, e depois agradeceu aos médicos e enfermeiros. Um cartaz com os dizeres “Thank you NHS” foi colocado na janela do famoso número 10 da Downing Street, residência oficial do governo.

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Pois bem, extensas reportagens do NY Times e do The Guardian têm alertado que o NHS está entrando em colapso. Em meados de 2023 estimava-se que mais de sete milhões de procedimentos médicos estavam atrasados, incluindo cirurgias de próteses ortepédicas, tratamentos oncológicos, entre outros.
No período pré-pandemia, esse número raramente ultrapassava 4 milhões. Como a medicina privada britânica ainda engatinha, muito ingleses têm optado por cirurgias no Leste Europeu, com medicina privada menos custosa. Médicos e enfermeiros ingleses convivem com hospitais lotados e corredores cheios de pacientes aguardando vaga em enfermarias.
Além de frequentes esgotamentos (“burnout”) que têm provocado êxodo de profissionais de saúde e movimentos grevistas se sucedem nesse início de 2024. Os jovens médicos (juniorsdoctors) têm programado várias paralisações para os próximos meses.
O que ocorre com o NHS? Que lições para o nosso SUS? Há várias e diferentes causas por trás dessa grave crise. Primeiro, as populações (lá como cá) estão envelhecendo, trazendo mais demandas ao sistema. Segundo, a pandemia (lá como cá) acumulou um passivo de diferentes tratamentos que ficaram congelados à espera do controle de uma doença só, que, até então, ocupava a todos.
Sistema Único de Saúde (SUS)
Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Marcello Casal | Arquivo | Agência Brasil
Terceiro, os extraordinários avanços tecnológicos em várias áreas da saúde trazem com frequência custos insustentáveis para um sistema universal (também lá como cá). Por último, a desastrosa e equivocada opção pelo Brexit tem trazido pesadas perdas à economia britânica, comprometendo o “budget” da saúde.
O Partido Conservador, no poder desde 2010, tem o enorme desafio de evitar o colapso do NHS, pilar do Estado de bem-estar social inglês. O primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou ano passado um plano de investimento de cerca de 2,4 bilhões de libras com ideia de atrair 300.000 novos médicos e enfermeiros à força-tarefa da saúde. Os problemas de nosso SUS têm alguma semelhança com as dificuldades do NHS, mas em uma escala bem maior...

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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