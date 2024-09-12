Como as mudanças climáticas estão afetando a nossa saúde

Duas das principais revistas médicas do mundo publicaram extensas revisões sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. A New England Journal of Medicine afirma que o aumento de 1,1º C na temperatura global desde a revolução industrial é resultado da ação humana e tem enormes riscos de piorar se nada for feito.

Os autores da Universidade de Yale e da London School of Hygiene and Tropica Medicine afirmam que, nos EUA, a frequência e duração das ondas de calor pioraram muito nos últimos anos. O número atual das ondas de calor é, pelo menos, duas vezes maior que da década de 80, e a duração delas é três vezes mais longa que a duração das ondas de calor na década de 60.

Os extremos de frio, por outro lado, tem sido mais curtos e menos frequentes. Os pesquisadores documentaram o aumento de ida a emergências médicas e internações hospitalares relacionadas ao calor com aumento de número de mortes.

O grupo de pesquisadores europeus, de Barcelona e Cambridge principalmente, alertam que o calor excessivo de 2024 está afetando a saúde das pessoas e tirando vidas. Os países mais afetados são do Sul da Europa. Estimam o aumento adicional de 17 mortes por 100 mil habitantes na última década em razão do calor.

Até atividades físicas tão necessárias estão colocando a saúde em risco nas horas muito quentes do dia. Várias cidades tiveram picos de calor com temperatura superior a 45º C. Os maiores riscos são para crianças e idosos, mas curiosamente a mulher é mais vulnerável ao calor que o homem, com risco de morte até duas vezes maior.

O aquecimento das águas do mar em diversas cidades costeiras, além das consequências ambientais, facilita doenças por bactérias do gênero Vibrio; alguns países têm experimentado aumento da população de carrapatos com maiores riscos de doença como Lyme, conforme a região da Europa; surtos de dengue foram relatados na França, Espanha e Itália.

Mulher com calor Crédito: Shutterstock

Pessoas idosas são mais vulneráveis ao calor. Pessoas que usam diuréticos e mesmo betabloqueadores ou outras medicações para controle de pressão arterial podem ser mais suscetíveis à desidratação. Recentemente, o New York Times , preocupado em alertar seus leitores sobre medicamentos que os tornam mais vulneráveis às ondas de calor, lembrou que até medicamentos antipsicóticos como olanzapina e risperidona podem interferir na capacidade de suar e tornar o organismo a experimentar maior risco de altas temperaturas no calor extremo.