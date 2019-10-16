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Pobreza

No Dia Mundial da Alimentação, a fome ainda mata

Quase um bilhão de seres humanos não possui uma alimentação saudável.  As mortes por fome suplantam as causadas pela Aids, malária e tuberculose

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

16 out 2019 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

A fome é um mal que afeta milhões de pessoas no mundo Crédito: Sadik Gulec/Shutterstock
Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Quase um bilhão de seres humanos não possui uma alimentação saudável. A maioria que passa fome é constituída por mulheres e crianças. As mortes por fome, segundo dados da ONU, suplantam as mortes por Aids, malária e tuberculose.
Se todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, os seres humanos, antes de mais nada, precisam de comida para viver e sobreviver. A fome é a mais violenta negação dos direitos humanos.
Grande Josué de Castro, que merece estátuas modeladas em ouro, em bronze, ou simplesmente em pão, em todos os horizontes e em todos os continentes, inclusive na sede da ONU!

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Josué de Castro denunciou a fome como “problema social”.
Graciliano Ramos, nos seus romances, mostrou que a fome não brota do céu. A fome tem causas na terra, nas injustiças imperantes.
Josué e Graciliano sofreram exílio e prisão.
Parecem-nos chocantes as sociedades que estabeleciam ou estabelecem expressamente a existência de "párias", na escala social; mas temos, na estrutura da sociedade brasileira, "párias" que não são legalmente ou expressamente declarados como tais, mas que "párias" são em verdade. São "párias" e têm seus descendentes condenados à condição de "párias". São "párias" porque estão à margem de qualquer direito, à margem do alimento que a terra produz, à margem da habitação que a mão do homem pode construir, à margem do trabalho e do emprego, à margem da participação política, à margem da cultura e da fraternidade, à margem do passado, do presente, do futuro, à margem da História, à margem da esperança. Só não estão à margem de Deus porque em Deus confiam.
No Brasil, a grande figura profética, na luta contra a fome, foi o sociólogo Herbert de Souza, ou simplesmente o Betinho, como ficou carinhosamente conhecido.
A fome tem pressa, disse Betinho, com extrema racionalidade.
Condenado a morrer, Betinho lutou, até o último momento, pela vida. Mas não tanto pela sua vida. Lutou muito mais pela vida do povo brasileiro, dos marginalizados e oprimidos, dos que são massacrados pela injustiça brutal que é a fome.
Morto Betinho, a luta continuou e prossegue, sob a inspiração desse ser humano incomum que, com muita razão, Frei Leonardo Boff proclamou como “santo”.
Que se multiplique por este país, de todas as formas possíveis, o eco ao apelo que Betinho fez, em nome dos que não têm calorias nem para protestar.
A vida concedeu-me a felicidade de ter três encontros com Betinho: no Rio, na sede do Ibase, para atender uma convocação sua no sentido de escrever um livro sobre a Constituinte. Mais uma vez no Rio, na Universidade Santa Úrsula, para participar de um debate com ele. Finalmente, em Belo Horizonte, para comparecer ao lançamento de um livro seu.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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