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Memória

Educação e preservação do patrimônio cultural: um debate necessário

Um povo que desvaloriza o próprio patrimônio cultural só o faz pela falta de conhecimento. Como cuidar do que mal se conhece?

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 18:19

Públicado em 

01 out 2019 às 18:19
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Museu Solar Monjardim, em Vitória Crédito: Fabio Vicentini/ Arquivo AG
“Só se preserva o que se ama, só se ama o que se conhece”. A frase de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que por décadas presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é um convite a reflexão sobre o patrimônio cultural e a importância da sua preservação para a sociedade.
Mas o que seria patrimônio cultural? Ainda que seja um conceito polissêmico, a noção de patrimônio, segundo o Iphan, passa pelo conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente. Trata-se do legado que herdamos e que transmitimos para as futuras gerações. Entre os bens de natureza material estão as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, acervos museológicos, documentais, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Por sua vez, o bem imaterial é aquele composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, como o processo de fabricação artesanal das panelas de barro em Goiabeiras, Vitória, bem cultural registrado pelo Iphan, como Patrimônio Imaterial, em 2002.
>Governo troca técnicos e prevê corte de 72% de verbas do Iphan
Apesar de alguns avanços, temos visto exemplos de descaso com a área cultural, como o incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, deixando um prejuízo incalculável para o país. Outras situações servem de alerta: em muitos municípios manifestações culturais carecem de apoio e são desprezadas, acervos familiares vão literalmente para o lixo, e, além disso, várias construções do século XIX e início do século XX, espalhadas pelo Espírito Santo, são tratadas como “coisa velha” e impiedosamente colocadas no chão em nome da tal “modernidade”, como se o novo não pudesse se harmonizar com o antigo.
Todo esse relato nos remete a frase inicial do texto. Afinal, um povo que desvaloriza o próprio patrimônio cultural só o faz pela falta de conhecimento. Como cuidar do que mal se conhece? Quando não se ama, o caminho natural é o descarte. E descartar a própria origem, é jogar fora nossa identidade, aquilo que somos.

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Um dos mecanismos para reverter a indiferença e preparar gerações mais interessadas pela cultura é a educação patrimonial, um recurso que, se focado no reconhecimento e valorização de nossas raízes, pode-se tornar uma ferramenta poderosa de transformação social. A educação patrimonial, ou seja, ações educativas voltadas para o reconhecimento da cultura, ajuda produzir o sentimento de pertencimento, em que as pessoas passam a entender que pertencem a um lugar e a uma cultura e a partir daí resgatam uma memória coletiva, gerando um processo de autoestima na comunidade, o que é fundamental para trilhar um caminho de desenvolvimento, tanto cultural, e a partir dele, também econômico.
Na promoção da educação patrimonial é importante que se estimule a participação dos Conselhos Municipais de Cultura, Institutos Históricos, Academias de Letras e museus de todo o Estado, já que são instituições estratégicas para criar e fortalecer parcerias com escolas, faculdades, empresas e órgãos governamentais ligados à cultura.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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