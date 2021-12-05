Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança pública

Tapa na pantera: a verdade sobre usuários e ex-usuários de drogas

Será que alguma vez gastamos, com campanhas de esclarecimento e tratamento aos dependentes, uma pequena fração das verbas públicas empregadas na repressão mal-sucedida ao tráfico?

Públicado em 

05 dez 2021 às 08:35
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Drogas
A quadrilha desmantelada pela Polícia Federal era especializada no tráfico de cocaína Crédito: Divulgação
Não temos estatísticas oficiais sobre a quantidade de usuários de substâncias ilícitas, mas, em entrevistas com garantia de anonimato, em média 10% dos adultos jovens (equivalente a 5% da população) afirmam que as utilizam regularmente; algo em torno 30% admitem que ao menos “deram um tapa” nos últimos doze meses.
Todavia, quando perguntamos quem já fez uso ao menos uma vez na vida, mais de 70% levantam a mão. É claro que esses números não incluem os que se sentiram constrangidos em admitir uma prática ilícita, nem os usuários abusivos de psicoativos lícitos como o álcool e dos que dependem de receita médica.
Não há nenhum motivo racional para acreditar que esses usuários estão concentrados em determinadas categorias sociais “alternativas”. Se você é realista, reconhecerá que a maior parte dos legisladores que criam as normas proibitivas, bem como dos policiais, promotores e juízes encarregados de executá-las, o fazem bastante forçadamente, porque não estão inteiramente convencidos de que sejam justas e úteis, ou pelo menos porque não se sentem com “moral” suficiente, já que lembram o que fizeram na juventude, se é que deixaram de o fazer.
Essas normas proibitivas cada vez mais duras vêm sendo exigidas por uma minoria esmagadora, como ocorreu nos EUA com a Lei Seca. E são exigidas com sucesso, porque poucos têm a coragem de discutir publicamente a razoabilidade dessa estratégia.
Sempre que se tenta proibir alguma conduta com elevada aceitação social – jogo, prostituição, consumo de psicoativos – surgem vários problemas, entre eles a corrupção. Al Capone sempre dizia que jamais fez nada além de fornecer às pessoas a diversão que elas queriam; assim pensavam o prefeito e os policiais corruptos de Chicago; na verdade, assim pensava a maior parte da população, e por isso a Lei Seca naufragou. Por que ninguém quer testemunhar? Você acha que seria tão fácil convencer um policial (e a população) a fazer vista grossa para um estupro?
O Direito Penal sempre foi considerado a ultima ratio, o último recurso, a ser utilizado somente quando todos os demais falharam. Será que alguma vez gastamos, com campanhas de esclarecimento e tratamento aos dependentes, uma pequena fração das verbas públicas empregadas na repressão mal-sucedida ao tráfico?
O que ocorreu na prática é que o combate criminal à oferta de drogas consumiu todo o dinheiro disponível e não nos permitiu nem sequer um debate racional das políticas sobre drogas. A raiva e o medo são péssimos conselheiros e não é nenhuma surpresa o fragoroso naufrágio das políticas antidrogas atuais.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Brasil Política drogas Segurança Pública tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados