Prisões e apreensões combatem o traficante, não o tráfico de drogas

Operação que mira o PCC apreende mais de 500kg de pasta base de cocaína no ES Crédito: Polícia Federal

Foram centenas de kg de cocaína e muito material probatório apreendido. Alguns poucos presos. Ninguém ferido e, portanto, nenhum policial respondendo a inquérito. Nada de tiroteio, nenhum susto para a população. Ao que parece vai ser difícil para os suspeitos alegarem que não tinham nada a ver com o crime, ou que aquilo era para uso pessoal... Nada de atrito com o Judiciário e outras autoridades, nenhuma crítica de violação a direitos humanos.

Pela relação entre quantidade de drogas e de presos, não representa uma pressão a mais na superlotação carcerária. Como resultado operacional, sucesso absoluto e indiscutível, mediante o trabalho conjunto do Ministério Público, policiais estaduais e federais.

Contudo, o detalhe mais importante é que esta apreensão representou um duro golpe contra uma facção criminosa em formação no ES, que vem dominando território, praticando inúmeros homicídios e aterrorizando a população de bairros inteiros. Portanto, essa ação repressiva terá resultados táticos futuros extremamente relevantes para a sociedade capixaba, ainda que transitórios, refletindo em uma maior segurança, pelo simples fato de que uma organização criminosa sofreu um grande revés. Se quisermos manter o ES livre de facções estamos no caminho certo, porém será necessário continuar eternamente vigilante.

Perceba-se, contudo, que prisões e apreensões combatem o traficante, não o tráfico. Há um fluxo constante de entorpecentes, com uma margem para compensar apreensões, que não permite o desabastecimento em nenhuma região do planeta. Ninguém ficou sem drogas no ES, ninguém vai deixar de consumir no futuro por causa dessa operação.

O prejuízo financeiro foi para a facção criminosa, mas os traficantes anteriores na cadeia de distribuição ficaram com o seu lucro. Ou seja, por melhor planejada e executada que tenha sido a operação, não foram obtidos resultados estratégicos em termos de enfrentamento ao abuso de substâncias psicoativas.

Outro ponto importante a ressaltar é que essa, obviamente, não foi uma operação improvisada de um dia para o outro. Se somarmos o salário de todos os policiais e promotores que atuaram na sua preparação, é provável que o seu custo total supere o valor de aquisição das drogas apreendidas. O Estado tem condição de arcar com essa despesa para impedir a instalação de uma facção criminosa no ES, e esse indispensável enfrentamento certamente continuará, mas não seria economicamente sustentável uma tentativa de impedir o consumo de drogas ao redor do mundo por esse modo.